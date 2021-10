Conoscere la valle del fiume Pecora passo dopo passo

(Gavorrano, 29 Set 21) Non solo in bici ma anche a piedi si può scoprire un territorio fluviale ricco di sorprese e dal grande impatto naturalistico come la valle del fiume Pecora nel cuore delle Colline Metallifere. L'appuntamento è per sabato 23 ottobre dalle ore 8.30 con una escursione guidata, organizzata dal Parco Nazionale delle Colline Metallifere, nell'ambito del percorso partecipato "Verso un contratto di Fiume per la Val di Pecora".

Una camminata lungo un percorso a piedi (con spostamenti in bus tra una tappa e l'altra) che si snoderà attraverso sette tappe che sono state individuate considerando la loro rilevanza (potenzialità e/o criticità) dal punto di vista naturalistico, geologico, agricolo, archeologico e/o storico, turistico e gestionale. Il percorso occuperà una mezza giornata e ad ogni tappa sarà animata da interventi da parte di amministratori, esperti del CIRF (Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale), tecnici del Consorzio di Bonifica, naturalisti e geologi del Parco Nazionale delle Colline Metallifere, altri partners di progetto e portatori di interesse.

Maggiori informazioni