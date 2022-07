(Treviso, 12 Lug 22) Si comunica che è stato rivisto il calendario delle interruzioni del servizio di pagamento online PagoPA, con previsione di una nuova sospensione per

giovedì 14 luglio 2022 dalle ore 13:00 alle ore 15:00.

L'interruzione precedentemente comunicata prevista da sabato 16 luglio 2022 ore 14:00 a lunedì 18 luglio 2022 ore 8:00 è stata rinviata. Seguirà comunicazione relativa alla nuova data.

Si ricorda che durante l'interruzione di servizio:

- non sarà disponibile il portale MyPay per i pagamenti on line;

- non sarà possibile generare avvisi di pagamento (nè tramite caricamento manuale nè tramite flusso);

- non sarà possibile pagare avvisi presso nessun PSP (CBILL, ATM, Lottomatica, supermercati, ...)