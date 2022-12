Master in Amministrazione e Gestione della Fauna Selvatica Master in Diritto dell’Ambiente e del Territorio Associazione Nazionale Delle Imprese di Disinfestazione – A.N.I.D.

(Treviso, 14 Dic 22) L'evento potrà essere seguito sia in presenza, fino al raggiungimento della capienza della sala, che in modalità webinar.

Durante il convegno saranno presentati i nuovi Bandi del Master in Amministrazione e Gestione della Fauna Selvatica a.a. 22/23 (V Ed) e il Master in Diritto dell'Ambiente e del Territorio a.a. 22/23 (XXV Ed) in collaborazione con ANGA (Albo Nazionale dei Gestori Ambientali) e Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Anche quest'anno saranno previste alcune agevolazioni per le iscrizioni, la cui scadenza è fissata al 17 gennaio 2023 e con la possibilità di seguire i Master interamente da remoto.

Sono previste borse di studio sia a favore di dipendenti pubblici - bando INPS - che a sostegno di giovani neolaureati (vi preghiamo di consultare sempre i siti relativi ai master, per Master Fauna www.unive.it/pag/31790, per Master Ambiente www.unive.it/pag/4831/).