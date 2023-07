(Treviso, 06 Lug 23) Si comunica che dal giorno 10.07.2023 al giorno 04.08.2023, il tratto del percorso ciclopedonale denominato Greenway del Fiume Sile, dall'ingresso in corrispondenza dell'Osteria "ae Bricoe" nel Comune di Casier, a Via Torre in località Lughignano nel Comune di Casale sul Sile, sarà chiuso alla circolazione, in quanto interessato dagli interventi di rifacimento delle palificate ammalorate.

Ci si riserva di valutare una parziale riapertura durante le giornate di sabato e domenica, per garantire il transito di bici e pedoni, purché ciò avvenga in condizioni di totale sicurezza.

Grazie per la collaborazione!