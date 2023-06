(Cuneo, 28 Giu 23) Anche al Parco fluviale Gesso e Stura la stagione estiva è ufficialmente cominciata il 21 giugno con la Festa del Parco, quest'anno giunta alla sua 17^ edizione. Più di 400 i partecipanti che si sono alternati all'area relax sotto il Santuario degli Angeli per condividere una giornata ricca di proposte, dimostrando l'affetto che grandi e piccini nutrono per un appuntamento ormai tradizionale.

Il programma dell'Estate al Parco entra subito nel vivo questa settimana con due incontri serali.

Giovedì 29 giugno alle ore 21.00, presso La Casa del Fiume in piazzale W. Cavallera 19 a Cuneo, l'Ente Aree Protette Alpi Marittime, capofila del progetto LIFE Wolfalps EU, e il Parco fluviale Gesso e Stura organizzano una serata informativa dal titolo La natura alle porte: parliamo di lupo e altri animali selvatici. La presenza del lupo e di animali selvatici in contesti urbani è sempre più frequente: nel Parco fluviale Gesso e Stura gli avvistamenti segnalano esemplari di capriolo, cinghiale, tasso, volpe e ultimamente anche di lupo. La sempre più frequenta presenza di fauna selvatica in prossimità dei centri abitati sorprende i cittadini che non sanno come gestire questi incontri. Mauro Fissore, responsabile della vigilanza APAM, e Marianna Giraudo, consulente del Parco fluviale, risponderanno alle domande del pubblico allo scopo di comprendere come la coesistenza sia possibile, se supportata dalla conoscenza, dal sostegno delle istituzioni e dal corretto e consapevole atteggiamento dei singoli.

La collaborazione continuerà a luglio (sabato 8 e sabato 22) con due eventi per famiglie intitolati Chi abita qui? che proporranno ai piccoli Young Ranger laboratori, giochi e esplorazioni immersive alla scoperta delle tracce e delle abitudini degli animali che popolano il Parco. In conclusione del percorso, una seconda serata divulgativa, al salone municipale di Castelletto Stura il 31 agosto, affronterà nuovamente il tema della coesistenza tra l'uomo e le specie selvatiche.

Venerdì 30 giugno, alle ore 18.30 La Casa del Fiume, in sinergia con la Fondazione Nuto Revelli, ospiterà Nino Costantino, già docente di Geografia all'Istituto "Denina" di Saluzzo e di Lettere al "Vallauri" di Fossano nonché responsabile del Laboratorio Didattico della Fondazione. L'autore fossanese presenterà: "Impronte. 28 escursioni nei luoghi e tra le parole dei testimoni di Nuto Revelli", un libro a metà strada tra una guida escursionistica e un'antologia di documenti di vita contadina. Uno strumento di riflessione che propone, come stimolo per incontrare la storia del nostro territorio, l'escursione nei luoghi in cui i suoi testimoni hanno vissuto.

Lo spazio multisensoriale f'Orma offrirà esperienze adatte a tutte le esigenze ogni domenica alle ore 10. Le prime, le seconde e le terze domeniche di ogni mese è in programma La via del gigante d'acqua, il laboratorio sensoriale in compagnia di Gorg, gigante d'acqua che vive nel Parco, tanto amato dai piccoli.

Le ultime domeniche di ogni mese saranno invece dedicate agli adulti e alla ricerca del benessere psicofisico con Il fiume a piede libero, esperienza a piedi nudi, semplice e accessibile a tutti, per vivere il percorso f'Orma e provare una serie di esercizi in grado di regalare a chi li pratica energia e vitalità. Un ottimo modo per affrontare la giornata col piede giusto.

Ogni venerdì, sabato e domenica dalle ore 14.30 alle ore 18.00 f'Orma accoglierà coloro che preferiscono conoscere il percorso in autonomia per regalarsi un momento di assoluto relax e refrigerio.

Domenica 2 luglio, dalle ore 15.00, nell'ambito della Fiera del Grano Rosso al Parco della Crova di Salmour l'eco-laboratorio Un giardino straordinario metterà a disposizione dei visitatori brevi occasioni per entrare in contatto con l'ambiente colorato e profumato dell'estate.

Non mancheranno i pomeriggi all'Oasi "La Madonnina" di Sant'Albano Stura ogni terza domenica del mese con Missione Natura, che svela un vero e proprio scrigno di biodiversità incantando grandi e piccini.

Gli amanti dei Trekking del Parco saranno coinvolti in tre appuntamenti molto diversi tra loro e complementari. Si comincia il 6 agosto a Roccasparvera, la partenza è prevista alle ore 17 in Piazza Castello per giungere alle ore 18 presso la spiaggetta di Località Broglio dove si prevede un suggestivo concerto organizzato dal distretto culturale MontagnaFutura. Il 25 agosto alle ore 21.00 a Borgo San Dalmazzo l'escursione in notturna Sulle ali della notte rivelerà i misteri dei pipistrelli, il popolo alato che si muove nel buio più profondo. In conclusione dell'evento i volontari del Centro di Recupero Animali Selvatici di Bernezzo libereranno un animale tornato in salute.

Il 27 agosto partendo da Vignolo, in Piazza Grande alle ore 15.30 si attraverserà Il Bosco dell'Impero con un percorso ad anello al termine del quale tutti i partecipanti sono invitati a condividere la cena al sacco al Santuario della Madonna degli Alpini.

Continua ogni terzo sabato del mese, Vita da Api presso l'apiario didattico della Casa del Fiume, con l'ausilio di una telecamera si potrà curiosare all'interno di un'arnia e introdursi delicatamente nel magico mondo di questi insetti affascinanti e indispensabili per imparare a proteggerli e a rispettarli.

L'evento speciale Un artigiano del suono sulla via del gigante d'acqua, realizzato nell'ambito del programma Interreg Alcotra Sens'Action, regalerà un pomeriggio davvero sorprendente in compagnia di Danilo Raimondo e della Cucurbita Sapiens Orchestra allo spazio multisensoriale f'Orma, il 27 agosto a partire dalle ore 15.30 con ingresso gratuito.

Il calendario dettagliato dell' Estate al Parco, i costi e le indicazioni per prenotare sono disponibili sul sito www.parcofluvialegessostura.it da dove è possibile anche scaricare il pieghevole in formato pdf.

L'Infopoint del Parco fluviale, in piazzale Walther Cavallera 13, nei mesi di luglio e agosto sarà aperto nei seguenti orari per informazioni, prenotazioni e servizio di noleggio bici: da lunedì a venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30 - sabato domenica e festivi dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30.

In alternativa si può fare riferimento al numero di telefono 0171.444.501 negli orari sopra indicati, o all'indirizzo mail: eventi.parcofluviale@comune.cuneo.it