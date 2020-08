Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Progetto rettili del Parco: Una nuova pubblicazione scientifica per il Parco dei Monti Simbruini

(Jenne, 07 Ago 20) Siamo lieti di annunciare che è stata recentemente pubblicata una nota scientifica sulla rivista Biodiversity Journal riguardante la presenza di individui melanici di vipera comune (Vipera aspis francisciredi) all'interno del Parco dei Monti Simbruini, e ciò rappresenta la prima segnalazione ufficiale di individui melanici e melanotici (parzialmente neri) di Vipera aspis nella Regione Lazio. Il melanismo è un eccesso di pigmentazione nera dovuto alla sovrapproduzione e/o alla dispersione di melanina dai melanofori (cellule tegumentarie contenenti melanina appartenenti alla categoria dei cromatofori) che si può trovare in molte specie animali, compresi i serpenti. In specie ectoterme (a sangue freddo) una colorazione scura risulta vantaggiosa in ambienti freddi, in cui individui dalla pelle più scura si riscaldano più rapidamente e di conseguenza sono in grado di mantenere la temperatura corporea ottimale più facilmente rispetto agli individui di colore più chiaro.

Sebbene la presenza di individui melanici e melanotici di Vipera aspis nella Regione sia nota da tempo, ad oggi non ci sono segnalazioni ufficiali al riguardo, in particolare per quanto riguarda il territorio del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini.



In foto un esemplare melanotico di Vipera aspis rinvenuto durante le attività di monitoraggio del progetto "I rettili del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini".

E' possibile scaricare la pubblicazione gratuitamente cliccando qui



Ricordiamo che è' possibile partecipare al "Progetto rettili del Parco dei Monti Simbruini" diventando un segnalatore del Parco. Tutte le segnalazioni di avvistamento di rettili vivi o morti possono essere inviate all'indirizzo di posta elettronica: progettorettilidelparco@gmail.com - oppure al numero WhatsApp 345 3571430