Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Approvata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri la Strategia di Area interna "Simbruini"

(Jenne, 26 Ago 20) E' stata approvata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri la Strategia di Area interna "Simbruini", che prevede 9 milioni di eurodi investimenti sul territorio della Valle dell'Aniene.Si tratta di interventi tesi sia a migliorare la qualità della vita dei residenti dei 24 comuni interessati, sia a promuovere uno sviluppo economico sostenibile e duraturo.Il Parco dei Monti Simbruini esprime enorme soddisfazione per il risultato raggiunto, frutto di una stretta sinergia e collaborazione tra tutte le Istituzioni e gli Enti del territorio, nonché di una importante azione di concertazione con tutte le forze locali, associazioni, portatori di interessi e singoli cittadini.

L'Ente Parco ha partecipato alla redazione della Strategia d'Area, consapevole che i finanziamenti potranno cambiare la prospettivadella Valle dell'Anienee dare slancio allo sviluppo economicodel territorio.

"Il risultato raggiunto", dichiara il Direttore del Parco dott. Carlo Di Cosmo, "dimostra che soltanto attraverso un lavoro di squadra, ragionando in termini di area e non di singoli Comuni, si possono raggiungere traguardi importanti per tutto il territorio".

Jenne, 26 agosto 2020