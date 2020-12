Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Pubblicato l’Avviso “EduCare”: l’infanzia e l’adolescenza ritornano protagoniste

Presidenza del Cosiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia

(Jenne, 04 Dic 20) Al fine di incentivare la ripresa delle attività educative, ludiche e ricreative dei bambini e dei ragazzi, fortemente penalizzate dall'emergenza sanitaria da COVID-19 durante le prime fasi, il Dipartimento per le politiche della famiglia pubblica l'Avviso "EduCare": un avviso pubblico per promuovere l'attuazione di interventi progettuali, anche sperimentali e innovativi, di educazione non formale e informale e di attività ludiche per l'empowerment dell'infanzia e dell'adolescenza.

Le proposte progettuali dovranno contribuire allo sviluppo delle potenzialità fisiche, intellettuali, emotive e sociali dei bambini e dei ragazzi come individui attivi e responsabili all'interno delle proprie comunità a livello nazionale e locale e promuovere il loro impegno verso la società che li circonda, nel rispetto delle differenze culturali, linguistiche, religiose, etniche e di genere. Le suddette progettualità dovranno, inoltre, prevedere opportunità di gioco e apprendimento che consentano ai bambini e ai ragazzi di acquisire conoscenze e sviluppare atteggiamenti e abilità, in grado di contribuire alla formazione del carattere individuale e riappropriarsi degli spazi di gioco all'aperto. Potranno altresì promuovere iniziative che favoriscano una significativa e rafforzata partecipazione dei bambini e dei ragazzi e il loro protagonismo, attraverso nuove metodologie di educazione tra pari (peer education), per dare la possibilità ai ragazzi e alle ragazze di migliorare la propria autostima e le capacità sociali, relazionali e comunicative sviluppando consapevolezze, facendo esperienza di nuove attività, imparando a progettare insieme e a condividere.

Le iniziative che l'Avviso intende promuovere dovranno rispettare le indicazioni sulla riapertura in sicurezza delle attività ludiche e ricreative fornite dalle linee guida elaborate ai vari livelli di Governo.

Gli ambiti tematici oggetto di finanziamento riguarderanno la:

1) Promozione della cittadinanza attiva, del coinvolgimento nella comunità, e della valorizzazione del patrimonio culturale locale;

2) Promozione della non-discriminazione, dell'equità e dell'inclusione sociale e lotta alla povertà educativa;

3) Promozione della piena partecipazione e del protagonismo dei bambini e dei ragazzi attraverso l'educazione tra pari (peer education) e il sostegno del dialogo inter-generazionale tra bambini, ragazzi, adulti e anziani e le loro famiglie;

4) Tutela dell'ambiente e della natura e promozione di stili di vita sani.

I soggetti che potranno partecipare all'avviso saranno:

enti locali, in forma singola o associata; scuole pubbliche e parificate di ogni ordine e grado; servizi educativi per l'infanzia e scuole dell'infanzia statali e paritarie; organizzazioni senza scopo di lucro nella forma di Enti del terzo settore ed enti ecclesiastici e religiosi.

La scadenza dei termini di presentazione delle proposte progettuali è fissata al 31 dicembre 2020 e le risorse finanziarie dedicate all'avviso saranno pari a 35 milioni di euro. I progetti ammessi a finanziamento dovranno avere una durata di 6 mesi.

