Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Nominato il nuovo Presidente del Parco dei Monti Simbruini: Domenico Moselli

(Jenne, 04 Dic 20) Domenico Moselli, ex Sindaco di Bellegra, è il nuovo Presidente del Parco dei Monti Simbruini.

Il Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini è l'area protetta più grande del Lazio e divenuta meta di un flusso turistico sempre crescente.

Moselli ha ringraziato il Presidente uscente, dott. Enrico Panzini, e dichiara:

"Un grande onore e una bellissima responsabilità. Ringrazio il Presidente Nicola Zingaretti per la fiducia, un ringraziamento speciale al dott. Enrico Panzini, che ha lavorato con grande efficacia, dedizione e amore per il territorio.

Lavorerò per il Parco insieme alle istituzioni, le associazioni e i cittadini tutti".

Noi tutti auguriamo al neo Presidente i migliori auguri di un buon e proficuo lavoro!