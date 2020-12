Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Primi incontri istituzionali

(Jenne, 17 Dic 20) Stamattina il Presidente del Parco dei Monti Simbruini, Domenico Moselli, ha incontrato il sindaco di Subiaco nonché Presidente della Comunità del Parco, Francesco Pelliccia.E' stato un incontro utile per affrontare i primi temi nell'ambito delle necessità contingenti di tutela e valorizzazione di un territorio che sta crescendo in maniera esponenziale la sua capacità attrattiva.

Questo è soltanto il primo di una serie di incontri istituzionali per ascoltare tutti i sindaci dell'area protetta.