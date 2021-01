Approvata dalla Giunta, regionale del Lazio, la Legge relativa alle 'Disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione e lo sviluppo delle zone montane del Lazio'

(Jenne, 21 Gen 21) Approvata dalla Giunta la Legge relativa alle "Disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione e lo sviluppo delle zone montane del Lazio".

Verrà così istituita la Conferenza regionale per lo sviluppo delle zone montane: un organo consultivo della Regione ai fini della definizione delle politiche regionali per la montagna.

Inoltre viene ribadito il ruolo, della Regione Lazio, come ente attuatore del programma, di durata triennale, presentato dalle Unioni dei Comuni montani