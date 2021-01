Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Parco dei Monti Simbruini: approvati i progetti di Servizio Civile Universale

(Jenne, 25 Gen 21) Anche quest'anno il Parco dei Monti Simbruini ha visto approvati i progetti, presentati per l'anno 2020, di Servizio Civile Universale e Garanzia Giovani.

E' stata creare una rete di Enti per dare vita a sinergie e collaborazioni sul territorio; oltre al Parco dei Monti Simbruini, fanno parte della rete SCU: il Parco dei Monti Lucretili, il Parco dell'Appia Antica, il Parco Nazionale del Circeo, il Parco dei Castelli Romani, il Parco faunistico dell'Abotino.

Inoltre fanno parte di questa rete alcuni comuni della Valle dell'Aniene: Cineto Romano, Guidonia Montecelio, Subiaco.

I progetti presentati sono ben 13 suddivisi in 4 programmi per un totale di 106 volontari, 29 volontari per il Parco dei Monti Simbruini.

Una bella occasione per giovani di età compresa dai 18 ai 29 anni che potranno collaborare in molte attività dell'Ente Parco tra cui la manutenzione della sentieristica, attività di promozione e fronte office, monitoraggi faunistici, casa della biodiversità e delle sementi, sport, cultura montana e tradizioni, Via dei Lupi e Cammino naturale dei Parchi, sulle vie della transumanza.

La domanda di partecipazione va presentata entro le ore 14 del 15 febbraio, accedendo a: https://domandaonline.serviziocivile.it/piattaforma, per i cittadini italiani residenti in Italia o all'estero deve avvenire esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale.

Per tutte le info sui progetti è attivato uno sportello virtuale disponibile dalle 10 alle 11 nei giorni 20, 22, 26 e 29 gennaio 2, 5, 9, 12 febbraio collegandosi al link Google Meet http://meet.google.com/xct-wjry-htn.

Il servizio civile universale quest'anno arruolerà un totale di 46.891 operatori volontari, come dal bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ai volontari sarà riconosciuto un rimborso mensile di circa 440 euro per una media di 25 ore, si potrà inoltre richiedere un attestato delle competenze acquisite.

Scadenza 15/02/2021