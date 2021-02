Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Interventi a sostegno delle destinazioni turistiche del Lazio

AVVISO PUBBLICO REGIONE LAZIO

(Jenne, 12 Feb 21) Selezione di proposte progettuali da realizzare negli ambiti territoriali del Piano turistico triennale regionale 2020-2022, al fine di valorizzarne le eccellenze nei maggiori segmenti turistici Tuscia e Maremma laziale, Litorale del Lazio, Valle del Tevere, Sabina e Monti reatini, Valle dell'Aniene e Monti Simbruini, Castelli Romani, Monti Lepini e Piana Pontina, Ciociaria, Roma Città Metropolitana.

Fondazioni di partecipazione o Associazioni riconosciute (costituite o costituende) pubblico/private operanti nel Lazio.

Le proposte potranno riguardare uno o più Cluster del Piano turistico triennale: turismo culturale identitario, eventi culturali ed artistici, luoghi della memoria e turismo di ritorno, turismo outdoor, salute, enogastronomia e turismo rurale.

La proposta progettuale dovrà essere presentata entro e non oltre 60 dalla pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.L. e inoltrata a mezzo P.E.C. al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata: destinazionituristiche.laziocrea@legalmail.it, indicando nell'oggetto: "avviso per la selezione di progetti destinazioni turistiche". Lo stanziamento complessivo destinato dalla Regione Lazio al progetto è di 4,5 MILIONI DI EURO e l'importo massimo del contributo*, non potrà essere superiore a:- € 100MILA: per progetti che riguardano un Cluster ed un Ambito;- € 150MILA: per progetti che riguardano più di un Cluster ed un Ambito;- € 180MILA: per progetti che riguardano un Cluster e 2 Ambiti;- € 250MILA: per progetti che riguardano più di un Cluster e 2 ambiti.* contributo erogato in misura non superiore all'80% del costo complessivo ritenuto ammissibile e la quota a carico del beneficiario non potrà essere inferiore al 20% del predetto costo

Per ulteriori informazioni scarica l'avviso: https://bit.ly/3rMLb56