Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Per favore, non ci toccate!

(Jenne, 27 Mag 21) La primavera è il periodo delle nascite. Non tutti sanno però che ogni specie alleva i propri piccoli in maniera diversa: i piccoli dei caprioli e dei cervi appena nati non seguono la mamma durante i primi giorni di vita, ma rimangono nascosti nell'erba, aspettando che la madre ritorni ad allattarli. Le loro mamme sono nei pressi, non visibili ad occhio umano, spesso nascoste nella vegetazione. I piccoli quasi non hanno odore per sfuggire ai predatori e il loro caratteristico manto pomellato li aiuta a mimetizzarsi nell'erba e nella penombra del sottobosco.

La stessa cosa accade per i cuccioli della lepre, che non vengono partoriti in una tana come accade nei conigli, ma in piccoli anfratti o avvallamenti del terreno, dove rimangono nascosti, appiattiti al suolo finché non saranno pronti a seguire la mamma.

Durante questo periodo i cuccioli non vanno assolutamente disturbati né toccati. Sentendo l'odore dell'uomo le madri non li accetteranno più. Bisogna quindi evitare di toccarli e soprattutto di prenderli, perché questi cuccioli non sono stati abbandonati e prelevandoli da dove si trovano li condanniamo ad una vita in cattività mentre la loro casa è la natura selvatica.

Info: Parco Naturale dei Monti Simbruini 0774.827221 monti.simbruini@simbruini.it

Guardiaparco: 3482891558- 3482891559

[foto archivio Parco, Simone Tagliaferri]