Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Giornata Mondiale dell’ Ambiente

(Jenne, 05 Giu 21) L'edizione 2021 della Giornata mondiale dell'ambiente è di cruciale importanza. Infatti, il tema individuato per quest'anno è il "Ripristino degli Ecosistemi", con l'obiettivo di prevenire, fermare e invertire i danni inflitti agli ecosistemi della Terra, cercando dunque di passare dallo sfruttamento della natura alla sua guarigione.

Proprio il 5 giugno verrà inaugurato il Decennio delle Nazioni Unite per il Ripristino dell'Ecosistema, introdotto con la missione globale di far rivivere miliardi di ettari, dalle foreste ai terreni agricoli, dalla cima delle montagne alle profondità del mare.



La ricorrenza è stata istituita dall'Assemblea Generale dell'ONU nel 1972, per ricordare la Conferenza sull'Ambiente che si è svolta a Stoccolma dal 5 a 16 giugno 1972. Durante la Conferenza di Stoccolma, infatti, venne delineato il Programma Ambiente delle Nazioni Unite. A questa importante celebrazione aderiscono oltre 100 Paesi del mondo, tra cui l'Italia.



[foto di Alberto Dominici, Alessio Locicero, Marco Giarè]