Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Avviso pubblico

Fornitura di recinzioni elettrificate per la prevenzione dei danni da fauna selvatica

(Jenne, 09 Giu 21) VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo n° 33 del 21.03.2005 " Approvazione nuovo Regolamento e programma per il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole ed al patrimonio zootecnico e contestuale annullamento delle delibere del Consiglio Direttivo n' 153/03, n'69/04 e n'08/05", che all'art.7 prevede la facoltà all'Ente Parco di erogare contributi affinché il terreno su cui grava la coltura agricola sia recintato in modo da evitare l'ingresso della fauna selvatica;

VISTA la Deliberazione del Presidente n° 49 del 05.11.2019 "Approvazione progetto per la realizzazione di interventi finalizzati alla prevenzione dei danni da fauna selvatica alle colture agricole per l'anno 2019" con la quale viene approvato il progetto per la realizzazione di interventi finalizzati alla prevenzione dei danni da fauna selvatica alle culture agricole per l'annualità 2019

RENDE NOTO che il Parco dei Monti Simbruini intende procedere alla concessione in comodato d'uso gratuito di materiali per la realizzazione di n. 5 recinzioni elettrificate e di n. 1 dissuasore acustico.

Scadenza 08/07/2021