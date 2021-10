Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Educazione Ambientale e alla Sostenibilità: i BANDI GENS per Istituti scolastici e Società civile 2021/2022

(Jenne, 13 Ott 21) L'assessore Roberta Lombardi

GRAZIE AI BANDI GENS PRENDE FORMA L'EDUCAZIONE ALLA TRANSIZIONE ECOLOGICA Con i Bandi di partecipazione all'Offerta Educativa del catalogo GENS, pubblicati oggi, prende forma una parte fondamentale della Transizione Ecologica del Lazio, che parte dalla formazione per arrivare alla progettazione e alla creazione di un futuro sostenibile.

L'istituzione del Catalogo GENS e il Bando di partecipazione alla sua offerta dimostrano concretamente la volontà della Regione Lazio di dare un impulso all'Educazione Ambientale e alla Sostenibilità del Sistema della Aree Naturali Protette regionali, dotandosi di un importante strumento strategico per guidare e coordinare le attività legate alla diffusione della cultura della sostenibilità. Stiamo ponendo le basi per far sviluppare una rinnovata consapevolezza del valore del nostro patrimonio naturale, strettamente connesso alla storia e alla cultura dei nostri territori. Per questo mi auguro che gli istituti scolastici e tutte le associazioni della società civile, cui i bandi sono rivolti, partecipino con entusiasmo a questa iniziativa, proponendo i loro progetti educativi per l'anno 2021-2022 e dando prova di una nuova e sempre più diffusa sensibilità verso le tematiche ambientali.



Per saperne di più sul bando clicca qui e scaricalo

Scadenza 11/11/2021