Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Tevere Day 2021

(Jenne, 13 Ott 21) Domenica 17 ottobre 2021, dalle ore 11:00 fino al tramonto, nell'area del Parco Tevere Sud della Magliana, riqualificata recentemente dalla Regione Lazio, il personale dei nostri Parchi e della Direzione regionale Ambiente accoglierà i visitatori con tantissime iniziative: stand delle aree protette, mercato natura in campo, street food, passeggiate con tecnici e guardiaparco, e-bike, animazione, laboratori, disegno naturalistico e molto altro.I produttori Natura in Campo che parteciperanno all'iniziativa: Coop. sociale il Trattore (az. agrícola frutta e verdura), Coop. sociale Capodarco (ortaggi, olio, miele, prodotti dolciari, uova), Apicoltura Montefunicolo (miele), Azienda agricola colline di Veio di Rita Franceschini (miele), Apicoltura monte Soratte di Elisabetta Ortolani (miele), Frantoio srl di Tullio Fiordalisa (olio, pestato di olive di Gaeta), Zafferamo (zafferano e liquori derivanti), Eccellenze d'Etruria (azienda Morani, i Cardinali, il Fuco e l'Operaia, la Cardellina Bio), Camilli sas di Giucca Roberta (olio), Oro del Golfo di Gaeta, Cattive Compagnie lab (panettone e prodotti dolciari), Associazione Api Sparse.Immersi nella natura del fiume Tevere, anima e simbolo della città, i visitatori potranno fruire e godere di moltissimi spazi allestiti e realizzati per l'occasione: un'area giochi e animazione, una palestra a cielo aperto, un'area food, un'area dedicata a scienza e ambiente, un'area per i nostri amici a 4 zampe e, per finire, un'area relax impreziosita da giochi d'acqua.Durante la manifestazione forniremo anche ai cittadini qualche anticipazione sul nuovo grande progetto regionale del Parco Ricreativo Tevere Marconi. Sono infatti partiti i lavori per realizzare un grande parco fluviale al centro di Roma, trasformando un luogo abbandonato in una delle aree verdi più belle e accessibili della città. Uno dei protagonisti di questa nuova area fluviale sarà Il progetto #ossigeno grazie al quale verranno piantumati nuovi alberi.

Tutte le info su parchilazio.it https://www.parchilazio.it/schede-17431-viviparchidelazio...Parco Fluviale Tevere Sud https://goo.gl/maps/czBTEDfrCTBkLaAN7

Ci saremo anche noi, vi aspettiamo, non mancate!