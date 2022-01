Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

(Jenne, 17 Gen 22) Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza



AVVISA



che è stato avviato il procedimento di elaborazione e stesura dell'aggiornamento annuale del Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT).

Il testo del PTPCT, aggiornato per il triennio 2022-2024, dovrà essere sottoposto all'organo esecutivo ai fini della sua approvazione entro il 31/01/2021.



Con il presente avviso si intende dare attuazione a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), che sottolinea l'importanza di assicurare, nell'iter di adozione del PTPCT, il pieno coinvolgimento di tutti i soggetti dell'Amministrazione e dei portatori di interesse esterni, al fine di migliorare la strategia complessiva di prevenzione della corruzione dell'ente.

Allo scopo di raccogliere proposte e osservazioni dalla società civile, che consentano di formulare un documento condiviso con i gruppi, i comitati, le associazioni e le rappresentanze delle categorie produttive del territorio, nonché con altri cittadini interessati e con i dipendenti dell'Ente, tutti coloro che intendano produrre suggerimenti utili alla stesura del piano possono presentarle, motivandone le ragioni.



Si invitano pertanto tutti i cittadini, anche attraverso organizzazioni e associazioni portatrici di interessi collettivi, a presentare eventuali proposte e osservazioni per l'aggiornamento del vigente PTPCT 2021-2023 approvato con Deliberazione del Presidente n. 18 del 26/03/2021 e pubblicato sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale (Amministrazione trasparente > Altri contenuti > Prevenzione della Corruzione ovvero al link.



Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza si riserva di tenere conto di proposte e osservazioni presentate in forma scritta e non anonima.



Le proposte dovranno pervenire entro le ore 12:00 di mercoledì 26 gennaio 2022

• all'indirizzo di posta elettronica monti.simbruini@simbruini.it

• all'indirizzo di posta elettronica certificata: parcomontisimbruini@regione.lazio.legalmail.it

indicando quale oggetto "Proposta per aggiornamento PTPCT – triennio 2022-2024".



Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza

Dott. Carlo DI COSMO

Scadenza 26/01/2022