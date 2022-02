Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

(Jenne, 03 Feb 22) Dal 1 febbraio 2022, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022), l'accesso fisico agli uffici pubblici è consentito soltanto se si è in possesso di GREEN PASS DI BASE, secondo quanto stabilito dal Decreto Legge 7 gennaio 2022, n. 1.

La verifica della certificazione sarà effettuata dal personale incaricato.

L'attività di verifica non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario, in qualunque forma e sarà effettuata su tutti gli utenti presenti presso le sedi.

Nel caso in cui qualcuno si rifiuti di ottemperare alle disposizioni di legge sarà richiesto l'intervento degli operatori della Polizia Locale o delle Forze dell'Ordine. L'accesso o la permanenza negli uffici pubblici in violazione dell'obbligo di possedere un valido "Green Pass" dà luogo ad una sanzione amministrativa e pecuniaria, con le modalità previste dalla Legge.

Le norme sull'obbligo di certificazione verde Covid-19 non si applicano ai bambini sotto i 12 anni e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica (circolare Ministero della Salute 4 agosto 2021, n. 35309).

IL DIRETTORE

Dott. Carlo DI COSMO