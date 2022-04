Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Dal 29 Aprile all’8 Maggio 2022 dalle 10:00 alle 20:00 Spettacoli, proiezioni e incontri

(Jenne, 30 Apr 22) Il Parco sarà ospite del Trento Film Festival, una rassegna di film e culture di montagna, giunto alla 70esima edizione e conosciuto e apprezzato in tutto il mondo. Il Festival è iniziato il 29 aprile e terminerà l'8 maggio. Il Presidente del Parco Dott. Domenico Moselli, presenterà il 2 maggio, alle ore 18, la carta escursionistica del Cammino Naturale dei Parchi, un trekking che da Roma arriva a L'Aquila, realizzato dalle Aree Protette del Lazio e dal Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga, di cui il Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini è il capofila.

"E' un'occasione importante, dichiara il Presidente, per far conoscere il Cammino Naturale dei Parchi e la nostra Area Protetta ai tantissimi visitatori e ai giornalisti, editori, registi che raggiungeranno il Festival; si tratta di una vetrina internazionale importante per la cultura e il turismo di montagna, dove noi potremo mostrare le bellezze e le opportunità del nostro territorio"

Se siete interessati alle carte e alla guide del CNP le trovate Qui: http://www.parcomontisimbruini.it/emporio.php