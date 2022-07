Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Il 9 luglio il primo divertente appuntamento a Cervara di Roma

(Jenne, 07 Lug 22) Il Parco dei Monti Simbruini, nell'ambito del finanziamento ottenuto per il progetto "Colle Mordani – Centro di Posta dei Simbruini" (Itinerario Giovani), ha organizzato negli otto comuni del Parco una rassegna di Cabaret, con la partecipazione di personaggi poliedrici della comicità italiana per trascorrere serate in spensieratezza e serenità.

Tra gli artisti che si esibiranno: Martufello, Barbieri e Sequestrattori; presenta Paola Delli Colli con ospite musicale a sorpresa!

"Una rassegna di alto livello – sottolinea il Presidente del Parco Moselli – che l'Ente Parco offre ai suoi comuni, con spettacoli unici di grande intensità ritmica e comica, un susseguirsi di ilarità e divertimento".

"L'obiettivo di questa manifestazione – commenta il Direttore Di Cosmo – è di allietare gli abitanti ed i turisti che, ci auguriamo, parteciperanno in tanti".

Primo appuntamento, allora, il prossimo 9 luglio a Cervara di Roma (Rm)

Suguiranno gli altri spettacoli:

Filettino 8 Agosto

Subiaco Monte Livata 11 Agosto

Camerata Nuova 13 Agosto

Arsoli 15 Agosto

Vallepietra 16 Agosto

Jenne 18 Agosto

Trevi nel Lazio 26 Agosto