Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Dal 26 ottobre al 1° novembre si parte con la prima spedizione da Roma a Monte Livata

(Jenne, 25 Ott 22) La Regione Lazio promuove la tutela, la valorizzazione, l'educazione e la cultura dell'ambiente, della biodiversità e dello sviluppo del turismo sostenibile, insieme agli Enti gestori di parchi, riserve e monumenti naturali regionali.

Questi territori racchiudono un patrimonio naturalistico e culturale unico, da conservare, tutelare e da vivere, dove costruire per le future generazioni una società migliore, più verde e sostenibile.

Per questo, all'interno della rete sentieristica del Lazio costituita da circa 700 sentieri in aree naturali protette, per oltre 6.000 km, vogliamo proporvi una nuova avventura: tre spedizioni lungo il Cammino naturale dei Parchi (CNP) della durata di una settimana ciascuna insieme al team di Va' Sentiero.

IL CNP

Il Cammino Naturale dei Parchi è un cammino di 430 km che unisce le città di Roma e L'Aquila, snodandosi fra vallate e alte quote dell'Appennino centrale e attraversando 42 borghi fra Lazio e Abruzzo.

È stato ideato da un gruppo di tecnici e guardiaparco delle aree naturali protette della Regione Lazio per facilitare, promuovendo il turismo lento, la scoperta delle aree interne, dei parchi e delle riserve naturali, dei borghi dell'Appennino e della ricca biodiversità che caratterizza quei territori.

ll percorso è stato pensato non solo per escursionisti esperti, ma per tutti coloro che vogliono vivere un'esperienza benefica per anima e corpo a contatto con la natura.

Percorreremo il tratto del CNP del Lazio, di circa 350 km, nell'arco di tre distinte spedizioni per immergerci in ambienti e stagioni sempre diverse e avvicinarci alla meravigliosa biodiversità dei parchi della nostra regione, passo dopo passo.

VA' SENTIERO

Va' Sentiero è un'idea di viaggio basata sui concetti di scoperta, condivisione e circolarità. Nasce da un giovane gruppo di persone, appassionate di escursionismo, che credendo fortemente nell'interazione col territorio e nel coinvolgimento delle persone, hanno deciso di mollare i precedenti lavori per dedicarsi completamente alla realizzazione di questo grande progetto.

Tra il 2019 e il 2021 il team di Va' Sentiero ha percorso e documentato un itinerario di 7.800 km attraverso il Sentiero Italia, in una delle spedizioni più lunghe al mondo.

PRIMA SPEDIZIONE – DA ROMA A MONTE LIVATA

Dal 26 ottobre al 1° novembre, attraverso sei tappe e una giornata conclusiva, la Regione Lazio, con il proprio personale delle Aree protette e della Direzione Ambiente, insieme al team di Va' Sentiero, darà vita alla prima delle tre spedizioni in programma della durata di una settimana. Si partirà da Roma per giungere, nella tappa conclusiva, sul Monte Livata nel comune di Subiaco.

In questa prima spedizione attraverseremo il Parco regionale dell'Appia Antica, il Parco regionale dei Castelli Romani, il Monumento Naturale Valle delle Cannuccete sino al Parco regionale dei Monti Simbruini attraversando borghi, vallate, colline e montagne nei giorni del foliage, quando i boschi si tingeranno di straordinari colori.

L'idea è quella di un "Cammino condiviso" che possa coinvolgerà tantissime persone e avvicinare i cittadini alla meravigliosa biodiversità del Lazio e alla bellezza dei suoi borghi.

Unisciti a noi! Chiunque può farlo, non è necessario essere escursionisti esperti. Puoi partecipare ad una o più tappe e l'iscrizione è libera e gratuita.

L'importante è organizzarsi in autonomia per vitto, pernotto e trasporti.

Cammina con Noi, accedi al form d'iscrizione per scoprire il programma nel dettaglio e le informazioni logistiche di base che ti serviranno per organizzare il tuo cammino:

FORM D'ISCRIZIONE