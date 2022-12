Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

(Jenne, 11 Dic 22) Le origini della Giornata Internazionale della Montagna risalgono al 1992, anno dell'adozione del capitolo 13 dell'Agenda 21, in occasione della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo. Ad organizzare le celebrazioni e gli eventi a livello globale, è l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO). Significato della ricorrenza è sensibilizzare le persone verso uno sviluppo sostenibile delle regioni montane.

Le montagne sono i più grandi serbatoi idrici e riforniscono d'acqua l'intero pianeta. Oltre il 50% della popolazione mondiale dipende dall'acqua fornita dal territorio montano per bere, per cucinare, per irrigare, per la produzione di energia elettrica, per l'industria. Esse rivestono circa un quarto della superficie terrestre, oltre il 47% di quella italiana, e le loro pendici accolgono circa il 13% della popolazione mondiale. Un mix di civiltà e culture, ognuna con la propria storia intrecciata in maniera indissolubile a quella dei giganti della Terra.

Custodi di biodiversità vegetale e animale, fonte primaria di acqua dolce, necessaria per la sopravvivenza umana e per le attività economiche.



[foto di Mountains Are Calling, Michele Messina, Marco Branchi]