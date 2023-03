Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

(Jenne, 02 Mar 23) Con "Legge regionale n. 8" del 29 gennaio 1983 venne istituito il Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini (l'area protetta più grande del Lazio), nato dal desiderio di difendere un grande patrimonio naturalistico, ambientale e culturale. Gli anniversari sono sempre un'occasione per trarre un bilancio del percorso compiuto e dei risultati ottenuti; a tal proposito il prossimo sabato 4 marzo, dalle ore 16:00, l'Ente Parco ha organizzato un convegno presso il monastero di Santa Scolastica a Subiaco, durante il quale saranno illustrati i progetti, gli obiettivi, le sfide affrontate e vinte in questi 40 anni.

"Per questa ricorrenza – sottolinea il Presidente Domenico Moselli – il convegno del 4 marzo rappresenta l'avvio di una serie di eventi che si svilupperanno durante l'anno per celebrare la storia dell'Ente e riflettere sui progetti strategici per il futuro. Rispetto a 40 anni fa molte cose sono cambiate e oggi il Parco ha di fronte nuove sfide, dai cambiamenti climatici alla fruizione corretta dell'ambiente all'applicazione sistematica dei principi di piena sostenibilità in tutte le azioni e finora le opere messe in campo hanno avuto risultati straordinari e saranno appunto illustrate durante il convegno". "La missione per la quale il parco nasceva 40 anni fa, – commenta il Direttore Carlo Di Cosmo – ovvero la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale, è diventata oggi ancora più importante! I cambiamenti climatici in corso, infatti, che se non vengono fermati decreteranno la fine dell'intero pianeta, hanno reso drammaticamente attuale il tema della biodiversità e la tutela degli ecosistemi naturali. In occasione dell'importante ricorrenza vogliamo rinnovare tutto il nostro impegno e la nostra dedizione alla salvaguardia di un territorio unico e meraviglioso e, nel contempo, al perseguimento di uno sviluppo sostenibile".

Durante il convegno saranno premiati gli studenti vincitori del concorso "DisegniAmo il Parco" i cui disegni sono stati inseriti nel calendario 2023. In accordo con le insegnanti dei vari plessi, saranno successivamente consegnati, presso le classi, dei gadget del Parco a tutti gli alunni che hanno partecipato al concorso. Dal 26 febbraio, inoltre, presso la Sala San Gregorio è allestita la mostra "Gli animali del Parco" visitabile tutti i giorni dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 18:00 fino al 21 marzo con ingresso libero.

