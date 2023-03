Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Avviso pubblico

(Jenne, 09 Mar 23) Approvato con determinazione n. A0040 del 02/03/2023 avviso pubblico per la concessione di 23 kit di recinzioni elettrificate da 60m in comodato d'uso gratuito per la prevenzione dei danni da fauna selvatica a tutela dei danni da Orso Marsicano

Soggetti destinatari:

Coloro che hanno a disposizione terreni, siano essi proprietari, usufruttuari, affittuari o altro, su cui detengano apiari – regolarmente iscritti all'Anagrafe Apistica Nazionale (Decreto interministeriale 04/12/2009 "disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale") - ubicati all'interno del perimetro del Parco e in regola con la normativa vigente.

Coloro che hanno a disposizione terreni, siano essi proprietari, usufruttuari, affittuari o altro, su cui detengano ovili, stazzi, coltivi, pollai, coniglicoltura.

Scadenza: 27/04/2023

Scadenza 27/04/2023