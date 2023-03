Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

(Jenne, 13 Mar 23) Per il loro tempo libero, sempre più persone, vanno alla ricerca della genuinità, delle tradizioni, della natura, di semplicità, di esperienze che li mettano in contatto con il territorio ma che, allo stesso tempo, facciano loro esplorare nuovi sapori, sensazioni, avventure, atmosfere, storie. Vogliono rendersi protagonisti di un nuovo tipo di turismo, composto da piccoli eventi che sappiano coinvolgerli, stupirli, rassicurarli, divertirli.

Secondo questo percorso vincente, dopo il grande successo di partecipazione, coinvolgimento dei sodalizi territoriali, dei numerosi turisti, villeggianti ed amanti della natura, il Parco dei Monti Simbruini intende riproporre, anche per l'anno 2023, il programma di promozione territoriale denominato "Il Parco delle meraviglie", finalizzato a favorire la conoscenza e la fruizione del territorio e il suo sviluppo sostenibile. "A tal fine –si legge in una nota dell'Ente- il Parco vuole raccogliere e selezionare una serie di proposte sostenibili e di qualità, che permettano la realizzazione, nel periodo giugno 2023/gennaio 2024, di un calendario di attività per far conoscere a turisti e visitatori il territorio del Parco e dei Comuni, scoprendone la natura, i paesaggi, gli aspetti storico-culturali, enogastronomici, archeologici, nel rispetto dell'ambiente e delle comunità locali.

Quest'avviso è volto quindi ad acquisire proposte di attività, iniziative ed eventi coerenti con le finalità sopra riportate; le proposte, previa valutazione, saranno patrocinate dall'Ente Parco e raccolte in un catalogo dal titolo "Il Parco delle meraviglie", che sarà efficacemente divulgato. Le proposte dovranno essere incentrate, in particolare, sulla divulgazione delle tematiche relative allo sviluppo sostenibile ed alla fruibilità del territorio del Parco, mediante la realizzazione di:

escursioni/itinerari naturalistici e storico culturali, a piedi, a cavallo, in mountain bike; laboratori per la scoperta del patrimonio naturale e culturale; eventi per la promozione territoriale; attività artistiche, culturali e musicali (rappresentazioni, letture, performance musicali, ecc presso luoghi significativi sotto gli aspetti naturalistici e/o storico culturali);

di Danilo Ambrosetti

Scarica gli allegati:

http://db.parks.it/news/allegati/PRMSInov73416-all1.pdf

http://db.parks.it/news/allegati/PRMSInov73416-all2.doc