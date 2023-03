Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

International Day of Action for Rivers

(Jenne, 13 Mar 23) Nata nel 1997, la Giornata Internazionale di Azione per i Fiumi è un progetto ideato dall'associazione International Rivers.E' importante celebrare la Giornata Internazionale di Azione per i Fiumi, poiché non possiamo fare a meno dei 'servizi' forniti dagli ecosistemi acquatici e non possiamo replicarli artificialmente.Un fiume è molto più che acqua corrente. Il suo letto e le sue rive sempre mutevoli, le acque sotterranee, le foreste circostanti, le paludi e le pianure alluvionali, tutto questo fa parte della vita fluviale.

Un fiume trasporta non solo acqua, ma anche sedimenti ricchi di nutrienti e minerali che nutrono la terra.I Parchi ancora protagonisti, oggi per i contratti di fiume, strumento capace di rilanciare e rafforzare temi come servizi ecosistemici, aree contigue, applicazione delle direttive ma anche riguadagnare un rapporto più autentico tra le realtà territoriali e il fiume che le attraversa.



[foto di Silvia Zaccaria, SnipRoad Trekking]