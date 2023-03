Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Avviso colloqui per le selezioni degli operatori volontari

(Jenne, 14 Mar 23) Dal 28/03/2023 al 17/04/2023 si terranno i colloqui selettivi relativi al bando in oggetto in PRESENZA salvo casi eccezionali o altra indicazione specifica.

I candidati saranno convocati a mezzo di pubblicazione degli elenchi sui seguenti siti:

www.parcolucretili.it

www.scuborghieareeprotette.it

LA PRESENTE PUBBLICAZIONE HA VALENZA DI NOTIFICA A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE

Nei prossimi giorni verrà inviata una e-mail a cui chiediamo di rispondere per confermare la presenza o meno al colloquio.

Il candidato che, pur avendo inoltrato la domanda, non si presenta al colloquio nei giorni ed orari stabiliti, senza giustificato motivo, è escluso dalla selezione per non aver completato la relativa

procedura.

I candidati, in ordine di convocazione, secondo i giorni e gli orari stabiliti nel calendario colloqui diviso secondo la sede di svolgimento del progetto, saranno invitati a mostrare il documento di riconoscimento prima di sostenere il colloquio orale.

I criteri di selezione secondo cui verranno svolte le selezioni dei progetti di cui è titolare l'ente Parco sono riportati in allegato.

Ai CANDIDATI per i POSTI RISERVATI alle MINORI OPPORTUNITA' si ricorda di presentare in sede di colloquio la documentazione richiesta attestante il possesso del requisito e valida al momento della presentazione della domanda.

Per ogni ulteriore richiesta di informazioni:

Segreteria del Servizio Civile presso il Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili

E-Mail: serviziocivile@parcolucretili.it

VERIFICA, DI SEGUITO, DATA E ORA DEL TUO COLLOQUIO DI SELEZIONE

Allegati:

• Criteri di selezione Parco Lucretili

• Criteri di Selezione Riserva Navegna

• Criteri di selezione Parco Ausoni

CALENDARI COLLOQUI

CENTRO ANTIVIOLENZA DIFFERENZADONNA TIVOLI

COMUNE DI CINETO

COMUNE DI SUBIACO

COMUNE MONTORIO ROMANO

PARCO APPIA ANTICA

PARCO AUSONI

PARCO BRACCIANO

PARCO CASTELLI

PARCO FAUNISTICO DELL'ABATINO

PARCO LUCRETILI

PARCO NAZIONALE ABRUZZO LAZIO E MOLISE-CIVITELLA ALFEDENA

PARCO SIMBRUINI

PROCURA DI TIVOLI