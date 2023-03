Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

(Jenne, 22 Mar 23) Anche quest'anno l'azienda Nectaris ha effettuato, presso l'Istituto Zooprofilattico di Lazio e Toscana, le analisi necessarie per un corretto monitoraggio ambientale riguardante il territorio limitrofo (3-5 km di raggio) all'apiario sito presso Jenne.

Da come si può evincere dai dati, il 2022 conferma ciò che già emerso nell'annualità precedente.

In breve, le analisi dei pesticidi sono tutte al di sotto del limite di quantificazione (quindi possono considerarsi non presenti), le analisi dei metalli pesanti rilevano una piccolissima quantità (trascurabile) di Cadmio e Piombo (dato presente già nelle analisi dell'anno precedente), anche le analisi melissopalinologiche e sensoriali identificano un miele simile a quello dell'anno precedente, miele di Timo, da questo si evince che il Timo è una specie vegetale molto presente nella zona.

Le analisi polliniche denotano una buona presenza di Castagni, Rosacee e Rubus. Sembra dunque che la zona mantenga nel tempo una salubrità più che accettabile, non denotando caratteristiche particolari di inquinamento ambientale.

Andrea Bancalà - Nectaris S.r.l.s.