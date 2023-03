Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

(Jenne, 27 Mar 23) La Regione Lazio, con gli Enti gestori di alcuni parchi del Lazio e riserve e monumenti naturali regionali, promuove la tutela, la valorizzazione, l'educazione e la cultura dell'ambiente, della biodiversità e dello sviluppo del turismo sostenibile. Territori che racchiudono un patrimonio naturalistico e culturale unico, da conservare, tutelare e da vivere, dove costruire per le future generazioni una società migliore, più verde e sostenibile. Siete pronti a scoprire il #CamminoNaturaledeiParchi con ParchiLazio e Va' Sentiero

Dopo aver percorso a piedi gli oltre 7000 km del Sentiero Italia CAI, il team di Va' Sentiero si prepara per una nuova spedizione sul Cammino Naturale dei Parchi (#CNP), alla scoperta dei bellissimi parchi tra #Lazio e #Abruzzo. Un patrimonio immenso che unisce diversi territori attraverso la rete sentieristica delle aree protette e che con questo progetto la Regione Lazio promuove il trekking e l'esplorazione dell'entroterra laziale.

Cosa faremo?

II CNP è un cammino di 430 km diviso in 26 tappe che va da Roma a L'Aquila; percorreremo il tratto laziale per immergerci in ambienti diversi, e avvicinarci alla meravigliosa biodiversità dei parchi,passo dopo passo.Un "Cammino condiviso" che coinvolgerà: associazioni locali, appassionati di cammini, enti locali e cittadini.

Quando?

La seconda spedizione inizia il 7 maggio, con partenza da #MonteLivata e arrivo a #Corvaro il 13 maggio.La terza spedizione poi dal 4 giugno, con partenza da #Corvaro e con arrivo a #sanpietrodellajenca l'11 giugno.Attraverseremo il Parco Monti Simbruini fino alla Riserva Naturale Montagne della Duchessa, per continuare verso l'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, alla scoperta di tanti territori selvaggi e Borghi coinvolti. Fra vallate e alte quote dell'Appennino centrale, tra #Lazio e #Abruzzo, nei giorni della primavera quando i boschi e le praterie saranno verdi e pieni di fioriture.

Vuoi unirti a noi?

L'importante è organizzarsi in autonomia per vitto, pernotto e trasporti.

Accedi al form di iscrizione, sul sito parchilazio.it, per scoprire il programma nel dettaglio e le informazioni logistiche di base che ti serviranno per organizzare il tuo cammino.

Maggiori info ed iscrizioni clicca qui: https://bit.ly/42HiERI

L'iscrizione è libera e gratuita.