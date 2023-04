Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

(Jenne, 06 Apr 23) Quest'anno la Città Metropolitana di Roma Capitale ha aderito ad un'iniziativa internazionale, la City Nature Challenge, ideata nel 2016 dalla California Academy of Sciences e dal Natural History Museum della contea di Los Angeles. L'iniziativa prevede una competizione che si svolgerà tra il 28 Aprile ed il 1 Maggio 2023 in contemporanea in tutto il mondo. L'obiettivo è raccogliere, con l'aiuto dei cittadini, il più alto numero di segnalazioni di biodiversità (piante, licheni, mammiferi, insetti, uccelli, anfibi..) contribuendo così alla conoscenza di questo importante patrimonio. Le osservazioni naturalistiche di qualsiasi specie vivente vengono documentate attraverso foto ed audio-registrazioni georiferite. I dati raccolti e validati saranno quindi trasmessi al Network Nazionale della Biodiversità e da qui resi disponibili alla comunità scientifica nazionale e internazionale. Vincerà la città che sarà in grado di coinvolgere il maggior numero di cittadini e di raccogliere il maggior numero di segnalazioni valide. La città di Roma è stata assente ad eccezione del 2018; per colmare questa lacuna l'Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL si è proposta come organizzatore su Roma e l'intero territorio della Città Metropolitana per l'edizione 2023, stante anche il riconosciuto livello di biodiversità presente e le numerose Aree Naturali Protette. La competizione è pertanto riservata al territorio della Città metropolitana di Roma Capitale.

A questo scopo abbiamo deciso di organizzare alcuni Bioblitz nel territorio del Parco, durante i quali il personale dell'Ente accompagnerà cittadini e studenti alla scoperta della biodiversità.

Partecipa a uno dei Bioblitz programmati:

28 aprile

ore 9:00 Centro Visite Monte Livata - Subiaco

ore 10:00 Area faunistica del Cervo località

Prataglia - Cervara di Roma

29 aprile

ore 10:00 Cervara di Roma - loc. Campaegli

(presso il volubro)

30 aprile

ore 10:00 Piazza Italia - Vallepietra

Attività organizzata in collaborazione con il gruppo

escursionistico I Muntagnòli e l'Associazione Gross Orchidee Simbruini

Per partecipare ai Bioblitz è consigliata la prenotazione a: promozione.sviluppo@simbruini.it

preferibilmente tre giorni prima.