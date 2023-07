Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Attività di campeggio e pernotto all'aperto

(Jenne, 18 Lug 23) Ai fini dei compiti di tutela ambientale nonché di valorizzazione del rapporto uomo-natura stabiliti per il Parco dei Monti Simbruini dalla Legge 394/91 e dalla Legge Regionale n.29/97 e ss.mm. e ii., con il presente avviso si intende informare sulle modalità di campeggio e pernottamento all'aperto nell'area protetta, svolte in modo compatibile nell'ambito del turismo ricreativo, educativo e naturalistico.

1. Le attività di campeggio da parte di turisti (privati cittadini) ed effettuate con tenda, roulotte, camper, carrello tenda possono essere svolte solo nelle strutture ricettive all'aria aperta autorizzate (campeggi, villaggi turistici, aree attrezzate per la sosta temporanea), normate dalla L.R. n. 13/2007 e dal relativo Regolamento regionale di applicazione n. 18/2008.

2. Le attività svolte da associazioni giovanili senza scopo di lucro, che implicano soggiorni socioeducativi e didattici all'aria aperta, individuate dalla L.R. n. 25/2009 e dal Regolamento di attuazione n. 4/2016 nelle seguenti tipologie: soggiorno in accantonamento, soggiorno in area attrezzata, campeggio autorganizzato e campeggio mobile-itinerante, devono essere autorizzate (tranne il campeggio mobile-itinerante – vedi successivo punto 3.) dal Comune interessato, previo Nulla Osta dell'Ente Parco.

3. Le attività di "bivacco", inteso come sosta notturna con o senza tenda per una sola notte, svolte da escursionisti camminatori (privati cittadini) o dalle associazioni giovanili di cui al punto 2 (campeggio mobile-itinerante), come previsto dal Regolamento del Parco, adottato con Deliberazione commissariale n. 58/2015, devono essere preventivamente comunicate con almeno 5 giorni di anticipo all'Ente Parco, inviando una mail all'indirizzo monti.simbruini@simbruini.it, indicando nell'oggetto "Comunicazione bivacco" e indicando:

• l'itinerario prescelto;

• località di partenza, località di bivacco, località di fine percorso;

• il numero dei partecipanti;

• il nominativo di un referente con relativo contatto telefonico.

L'Ente Parco si riserva di chiedere la modifica dell'itinerario indicato in caso di incompatibilità. Sarà cura dell'Ente Parco provvedere a darne idonea informativa ai Comuni interessati dal percorso.

Si precisa che il bivacco NON è consentito nella zona di Riserva integrale e lungo i corsi d'acqua; maggiori indicazioni si veda anche zonizzazione vigente al seguente link: http://www.parcomontisimbruini.it/pdf/PDA_PNRMS_TAV8_ZonizzazioneVigente_25k_1505 26.pdf e che per questo tipo di attività NON è consentito accendere fuochi a terra od utilizzare fiamme libere.

Tutti i fruitori del territorio del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini sono tenuti al rigoroso rispetto dell'ambiente e della natura dei luoghi ed in particolare, devono attenersi alle seguenti norme:

• è vietato il taglio delle piante;

• è vietata qualsiasi forma di danneggiamento della vegetazione;

• è vietata l'uccisione, la cattura ed il disturbo della fauna selvatica;

• è vietata la raccolta di rocce, fossili e minerali e qualsiasi manomissione del terreno; in particolare, intorno alle tende, non è consentita la realizzazione del solco per lo scorrimento delle acque piovane;

• è vietata qualsiasi azione/attività che sia in contrasto con le caratteristiche e la quiete della località, e in particolare, fare schiamazzi, introdurre sostanze nocive e inquinanti; usare detergenti e detersivi nelle acque superficiali, nelle fontane e negli abbeveratori;

• è vietata l'accensione di fuochi (salvo eventuali esplicite deroghe per le attività indicate al punto 2); è consentito il solo l'utilizzo dei punti barbecue nelle apposite aree di sosta attrezzate a tale scopo.

• è vietato l'abbandono di qualunque tipo di rifiuto Il mancato rispetto di quanto sopra riportato, è soggetto a sanzione pecuniaria, secondo le norme vigenti. Questo Ente Parco conta molto sulla disponibilità e la collaborazione da parte di turisti, visitatori ed escursionisti in generale affinché i luoghi da essi frequentati possano conservare integre tutte le caratteristiche, le attrattive e le particolarità che le rendono oggetto di interesse e fruizione.

Jenne, luglio 2023