Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

(Jenne, 28 Lug 23) Celebrata ogni anno il 28 luglio, la Giornata Mondiale per la Conservazione della Natura riconosce che un ambiente sano è la base per una società stabile e produttiva, soprattutto per garantire il benessere delle generazioni presenti e future.



Tutti dipendiamo dalle risorse naturali: acqua, aria, suolo, minerali, alberi, animali, cibo, petrolio. Sono elementi fondamentali nella nostra vita quotidiana.

Per mantenere l'equilibrio della natura, dobbiamo anche aiutare varie specie a continuare ad esistere. Un rapporto dell'organizzazione mondiale per la conservazione redatto dalla World Wildlife Foundation suggerisce che dal 1970 la pressione che esercitiamo sul pianeta è raddoppiata, e le risorse dalle quali dipendiamo sono diminuite del 33%.

Tutti dobbiamo partecipare per proteggere, conservare e gestire in modo sostenibile le nostre risorse naturali.



