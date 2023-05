Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

tappe 7, 8, 9, 10, 11

Da Giovedì 1 a Domenica 4 Giugno 2023 dalle 08:30 alle 20:00

Zaino in spalla, pernotti in Agriturismo e 2 Rifugi di montagna.

L'esperienza di un Cammino di più giorni è qualcosa che ti consente un profondo contatto con te stesso, la Natura che ti circonda e le persone che ti sono accanto. Passo dopo passo senti il corpo cambiare, adattarsi e rinforzarsi e la mente liberarsi di tutti i pensieri che a stento contieni nella vita di tutti i giorni. La fascinazione costante che la Natura produce rinfranca e amplia i propri schemi mentali permettendoti di sperimentare, assaporare e scoprire ogni istante qualcosa di nuovo... IL CAMMINO ti CAMBIA!! Lasciati cambiare dal Cammino.Percorreremo 5 tappe della Via dei Lupi, da Jenne a Pescasseroli, attraversando il Parco dei Simbruini, la Riserva di Zompo lo Schioppo e il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio, Molise. Sarà un'esperienza densa di emozioni, come dormire 2 notti in Rifugi in mezzo al bosco e affrontare la fatica di 4 giorni zaino in spalla nella natura. Ogni giorno avremo la suggestione di paesaggi ampi e tra i più affascinanti della Via dei Lupi.



Viaggio adatto a camminatori con buon allenamento che cercano un'esperienza di trekking immersivo con sistemazione a volte spartane: 1 ottimo Agriturismo a Jenne e 2 RIFUGI DI MONTAGNA nel bosco (necessario saccoapelo estivo), dove l'emozione di essere nella natura sarà arricchita dall'autogestione di due spazi a nostra esclusiva disposizione (uno molto spartano, no luce e acqua). Quindi lo spirito di adattamento sarà un elemento essenziale da mettere nello zaino per trarre il meglio da un'Avventura unica!!!

Caratteristiche delle escursioni:

1/6: tappa VL 7, JENNE-TREVI, km 16, D+500 D-560

2/6: tappa VL 8, TREVI-MORINO km 23, D+1376 D-1350

3/6: tappa VL 9, e parte della 10 MORINO-RIFUGIO DI CIVITA D'ANTINO km 16, D+1453 D-365

4/6: metà della tappa VL 10 e 11, RIFUGIO DI CIVITA-PESCASSEROLI km 23, D+765 D-1400

COSTO A PERSONA €110

Comprende: rimborso spese per guide, assistenza completa e accompagnamento in escursione di guida professionale GAEE

La guida fornirà indicazioni su alcune strutture a cui rivolgersi per dormire/mangiare/trasporto su questo percorso, ma ai partecipanti sarà lasciata la possibilità e la responsabilità di prenotare e pagare le strutture scelte. Quelle che vengono indicate hanno garantito un buon trattamento ma solo per coloro che daranno la conferma il prima possibile.

- Trevi nel Lazio, Agriturismo Colle Mordani

- Morino, Rifugio Zompo Lo Scioppo (camerate, cucina a disposizione per cena in autogestione, necessario sacco a pelo e asciugamano)

- Civita d'Antino, Rifugio di Pratelle (camerata unica, no luce né acqua, cena in autogestione con il supporto del CAI della Valle Roveto, necessario sacco a pelo e asciugamano)

- trasfert da Subiaco a Jenne (pulmino privato locale)

- pullman privato da Collelongo a Villavallelonga

- pullman privato da Pescasseroli a Mandela

- pranzi al sacco

(stima costi servizi circa €167).

Assicirazione Europ Assistance: € 15,5 a persona (facoltativa)

Possibilità di richiedere la MAGLIETTA della Via dei Lupi e altri gadget esclusivi realizzati solo per voi!!!



Prenotazione e accanto entro il 25 MAGGIO, massimo 10 POSTI

Alessia Cella, esperta in Outdoor Educational, Guida GAEE ai sensi della Legge 4/2013 – 3493116855