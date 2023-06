Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

da camping Fiumata

Giovedì 8 Giugno 2023 dalle 09:00 alle 16:30

GIOVEDI' 8 GIUGNO

9.00 - 16.30

Filettino FRL'escursione per i veri amanti delle creste e panorami di alta montagna in cui giungeremo alla cima del monte Tarino (1960 m) passando per le sorgenti dell'Aniene.

Partiremo dal Camping Fiumata nei pressi di Filettino nella parte nord del Parco dei monti Simbruini. Seguiremo i torrenti da acque limpide e troveremo le sorgenti dalle quali nasce il fiume Aniene. Proseguiremo con la decisa ascesa nella bellissima faggeta per raggiungere la panoramicissima cima del monte Tarino. Torneremo completando l'anello sulla versante opposta.Il discreto impegno fisico che richiede questa escursione sarà ampiamente appagato dalle splendide vedute. Vastissimi panorami ci accompagneranno durante tutta la salita ma l'uscita sulle creste è davvero spettacolare. Dalla caratteristica sagoma del monte Tarino sguardo vola sopra profondi e verdissime valli, verso le cime dell'Appenino Abruzzese. Provare per credere! INFO e PRENOTAZIONI:

Tel/WhatsApp: 3774869806 Anna

Mail: info@bontrek.it

NB! Mettere "parteciperò" su Facebook non equivale a prenotare!

ORA E LUOGO DELL'APPUNTAMENTO:

9.00 Camping Fiumata, Filettino FR

Sarà organizzato un appuntamento a Roma per contenere le spese della strada, il luogo esatto sarà comunicato ai prenotati.

DATI TECNICI

Dislivello: 1000 m

Lunghezza: 14 km

Impegno fisico: medio+, E/EE, per escursionisti discretamente allenati in ottima forma fisica senza gravi problemi di vertigini.

Adatto ai ragazzi da 14 anni in su abituati a camminare a lungo in montagna e accompagnati da un adulto.

EQUIPAGGIAMENTO: scarpe da trekking (indispensabili), zaino, abbigliamento a strati adatto alla stagione, pranzo a sacco, acqua minimo 1,5 l. Bastoncini da trekking (consigliati), snack, macchina fotografica, stuoia per sedersi, maglietta, calzini e scarpe di ricambio.

QUOTE ESCURSIONE infrasettimanale:

15 € adulti;

10 € ragazzi fino a 17 anni;

La quota comprende l'accompagnamento e la polizza professionale RC verso gli accompagnati

Modalità di pagamento:

- è gradito il pagamento anticipato con PayPal, Satispay o Bonifico: chiedere dati alla Guida.

- in contanti o con Satispay prima della partenza nel giorno dell'escursione.

Avvisa la Guida se vuoi portare il tuo amico a quattro zampe.

Per la buona riuscita di questa escursione è previsto il numero limitato di partecipanti di massimo 10 persone. L'escursione verrà confermata con un minimo di 5 partecipanti.

La guida si riserva il diritto di annullare o modificare l'itinerario proposto a sua discrezione, per garantire la sicurezza in base alle condizioni del meteo, del sentiero e dei partecipanti.

Guida ambientale escursionistica

Anna Shuval, AIGAE n. LA552

𝘓𝘦 𝘯𝘰𝘴𝘵𝘳𝘦 𝘢𝘵𝘵𝘪𝘷𝘪𝘵𝘢̀ 𝘷𝘦𝘯𝘨𝘰𝘯𝘰 𝘴𝘷𝘰𝘭𝘵𝘦 𝘢𝘪 𝘴𝘦𝘯𝘴𝘪 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘓𝘦𝘨𝘨𝘦 4/2013