Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Winter Trail dei Monti Simbruini

Da Sabato 4 a Domenica 5 Gennaio 2020

Snow Trail sabato 4 gennaio 2020

La gara si svolgerà sabato 4 gennaio 2020, con ritrovo alle ore 8:00 e partenza alle ore 10:00 in zona Anello (Via dei Boschi, 1) a Monte Livata, con un unico anello di 12,5 km e 525 m di D+.

Si avrà tempo fino al 2 gennaio 2020 alle ore 20:00 per le iscrizioni on-line e la quota è di 13,00 € per iscrizioni sul posto la mattina della gara la quota è di 15,00 €.

L'iscrizione allo STMS darà diritto al pacco gara (solo per i primi 300 iscritti), al cronometraggio elettronico, ai ristori durante e dopo la gara e all'uso degli spogliatoi.

Vertical Trail domenica 5 gennaio 2020



La gara si svolgerà domenica 5 gennaio 2020 , con ritrovo alle ore 15:00 e partenza alle ore 17:30 in zona Anello (Via dei Boschi, 1) a Monte Livata – Subiaco, in una sola tappa a velocità libera su di un tracciato di 1.0 km con 350 m di dislivello positivo.

Le iscrizioni on line e via email chiuderanno il 2 gennaio 2020 alle ore 20:00

L'iscrizione allo VMS darà diritto al cronometraggio elettronico, ai ristori durante e dopo la gara e all'uso degli spogliatoi.



Subiaco 00028 Italy Luogo: Monte Livata

Comune: Subiaco (RM)

Provincia: Roma Regione: Lazio

Organizzatore: Trail dei Monti Simbruini

Info Email: stafftms@traildeimontisimbruini.it RomaTrail dei Monti Simbruini

