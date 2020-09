Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Escursioni di Settembre

Da Domenica 13 a Domenica 27 Settembre 2020

Perché settembre è un mese meraviglioso per ripartire con nuovi obiettivi e stimolanti ambizioni.Livata Escursioni vi aspetta per accompagnarvi in una Livata che cambia aspetto, suoni e profumi.



Info e prenotazioni: www.livataescursioni.it



Con Camilla Cignitti,Lorenzo Lupi,Andrea Pelliccia

Subiaco 00028 Italy Comuni: Jenne (RM), Subiaco (RM)

Provincia: Roma Regione: Lazio

Organizzatore: Livata Escursioni



Altre info su:Tag: acqua