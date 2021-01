Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Ciaspolata a Monte Livata/Campo dell'Osso (altitudine 1550 m)

Sabato 30 Gennaio 2021

I monti Simbruini da scoprire con la neve attraverso piacevoli ciaspolate, per chi vuole provare le rak da neve (racchette), anche per la prima volta. La montagna innevata è uno spettacolo della natura, ancora di più quando la si esplora in compagnia e divertimento.

Difficoltà : facile (T/E=turistica/escursionistica)

: facile (T/E=turistica/escursionistica) Lunghezza : 6 km

: 6 km Dislivello : 250 m

: 250 m Durata : 3:30 ore circa

: 3:30 ore circa Ritrovo : ore 10:00 presso il Centro Visita di Monte Livata (segue spostamento in auto proprie di 3 km)

: ore 10:00 presso il Centro Visita di Monte Livata (segue spostamento in auto proprie di 3 km) Costo a persona incluso noleggio ciaspole e bastoncini : 25 € adulti, 20 € sotto 16 anni di età (età minima di partecipazione 10 anni)

: 25 € adulti, 20 € sotto 16 anni di età (età minima di partecipazione 10 anni) Costo a persona senza noleggio ciaspole e bastoncini: 15 € adulti, 10 € sotto 16 anni di età (età minima di partecipazione 10 anni)

Consigli sull'attrezzatura

Vengono fornite ciaspole e bastoncini. Indossare abbigliamento sportivo a strati, scarponcini da trekking o doposci impermeabili. Portare acqua, spuntino (frutta secca/panini/snack), occhiali da sole, protezione UV, cappello e guanti. Sono fornite le torce frontali nelle uscite notturne.

L'attività viene svolta nel massimo rispetto delle normative vigenti anti-contagio Covid.

Prenotazione obbligatoria: Escursioni e Ciaspolate viverelaniene@gmail.com - (+39) 320.9681006

Subiaco 00028 Italy Comune: Subiaco (RM)

Provincia: Roma Regione: Lazio

Organizzatore: Vivere L'Aniene

Info Email: viverelaniene@gmail.com Info Line: 320 9681006 RomaVivere L'Aniene

