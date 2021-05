Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Il Sentiero di Campitellino

Il profumo della Primavera

Domenica 9 Maggio 2021 dalle 10:00 alle 14:30

L'itinerario si snoda all'interno del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini tra faggete, ampie radure e interessanti fenomeni carsici, questo percorso consente di raggiungere alcune delle mete più interessanti della zona di Monte Livata: Colle Campitellino (splendido balcone panoramico sulla valle del Simbrivo e su tutte le cime che vanno da Monte Autore alla Monna), il Pozzo della Creta Rossa (inghiottitoio profondo 117 m.) e Fondi di Jenne (suggestivo pianoro carsico)















ITINERARIO

9 km circa (andata e ritorno nello stesso percorso)

Dislivello 300 m circa

Tempo di percorrenza:

4 ore e 30 min circa (soste non comprese)

Difficoltà: E (Escursionistico)

I programmi di escursione possono subire variazioni in funzione delle condizioni meteo-ambientali.IMPORTANTE:

L' escursione verrà svolta secondo i termini di legge per la sicurezza da COVID-19.

PARTECIPARE è FACILE

Chiama il 334 8302603 (anche WhatsApp/ Telegram) oppure sniproad@gmail.com (scrivendo il nome dell'evento).

Inoltre sarà inviato via e-mail il regolamento di partecipazione all'escursione.L'escursione è adatta ad adulti e ragazzi con età non inferiore ai 14 anni. La quota di partecipazione all' evento è di 15 euro* per gli adulti e 10 euro* per i ragazzi.

(*la quota comprende servizio guida e assicurazione RCT )INFORMAZIONI SULLA GUIDA:

Samuele Giancarlini - Guida Ambientale Escursionistica Associata AIGAE (ASSOCIAZIONE ITALIANA GUIDE AMBIENTALI ESCURSIONISTICHE).



PUNTO DI RITROVO

Ore 9:30 nel parcheggio vicino al punto di partenza, La posizione verrà inviata tramite WhatsApp / Telegram al momento della conferma.

INFORMAZIONI TECNICHE

Abbigliamento consigliato a strati: Scarponcini alti da trekking, pantaloni lunghi traspiranti, maglietta traspirante, softshell (anti-vento).

Equipaggiamento: All' interno dello zaino: Acqua secondo necessità, barrette energetiche, frutta, cappellino con visiera, poncho, pile, occhiali da sole, bastoncini da trekking, ghette, crema solare, repellente insetti, fazzoletti di carta. PRANZO AL SACCO

Luogo: Campo dell'Osso

Provincia: Roma Regione: Lazio

Organizzatore: Samuele Giancarlini

Info Email: sniproadtrekking@gmail.com Info Line: 3348302603 Roma

Altre info su:Tag: escursioni