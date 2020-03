AVVISO

ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO COVID-19

(Pescasseroli, 11 Mar 20) A seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 (recante ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale) tutte le attività di Front Office degli uffici Amministrativi del PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO LAZIO E MOLISE saranno svolte a partire dalla data odierna, prevalentemente in modalità "a distanza" (telefono, e-mail, messaggi privati sui canali social ufficiali); in caso di necessità e urgenza è possibile concordare un appuntamento con le medesime modalità.



I contatti del personale del Parco sono disponibili al seguente link: http://www.parcoabruzzo.it/struttura.organizzativa.php