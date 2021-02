COSTITUZIONE DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV). ARTT. 14 E 14 BIS D. LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150.

AVVISO DI PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER IL RINNOVO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ( O I V ) IN FORMA MONOCRATICA.

VISTA la deliberazione del Presidente dell'Ente Parco n. 2 in data 16 febbraio 2021;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali";

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" e, in particolare, gli articoli 14 e 14‐bis;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, recante "Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni" e, in particolare, l'articolo 6, secondo il quale gli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) sono nominati da ciascuna amministrazione tra i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale degli OIV istituito e tenuto presso il Dipartimento della Funzione Pubblica;

VISTO il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 6 agosto 2020;

CONSIDERATO che in data 31 dicembre 2020 è scaduto l'incarico dell'OIV dell'Ente Parco, costituito in forma monocratica e che, pertanto, è necessario procedere alla nomina del nuovo Organismo, per il triennio 2021 – 2023, ai sensi delle richiamate disposizioni di legge

A V V I S A

Articolo 1

Manifestazione di interesse. Oggetto e durata dell'incarico

È indetta una procedura selettiva pubblica per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per la nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV) dell'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, costituito in forma monocratica.

L'incarico conferito in esito alla procedura di cui al presente avviso, avrà durata di tre anni, con decorrenza dalla data del provvedimento di conferimento dell'incarico, e potrà essere rinnovato una sola volta, previa procedura selettiva pubblica e fermo restando l'obbligo per il soggetto interessato di procedere tempestivamente al rinnovo dell'iscrizione nell'Elenco nazionale degli OIV, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020.

Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020, l'incarico conferito cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all'articolo 2 del citato decreto, ovvero in caso di decadenza o cancellazione o mancato rinnovo dell'iscrizione nell'Elenco nazionale.

Articolo 2

Compenso

Al titolare dell'Organismo Individuale di Valutazione monocratico viene attribuito un compenso annuo di euro 4.000,00, al netto di oneri e IRAP/IVA a carico dell'Ente Parco (Amministrazione con un numero di dipendenti fino a mille);

Articolo 3

Requisiti per la partecipazione

Considerato quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020, possono partecipare alla selezione di cui al presente avviso coloro che, alla data di scadenza del termine previsto dal successivo articolo 6, risultano iscritti nell'Elenco nazionale degli OIV istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica.

Articolo 4

Cause di inconferibilità, incompatibilità e di conflitto di interessi

Non possono ricoprire l'incarico coloro che si trovino in una situazione di inconferibilità, incompatibilità o conflitto di interessi di cui alla Legge n.190/2012, al D.lgs n. 39/2013 e alle altre norme di legge e discipline di settore.

Articolo 5

Esclusività del rapporto

Per assumere l'incarico di OIV i candidati devono rispettare i limiti relativi all'appartenenza a più di un OIV, come previsto dall'art. 8 dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020. Il rispetto dei limiti deve essere oggetto di apposita dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, da rilasciarsi prima della nomina di cui al successivo art. 7 del citato decreto.

Articolo 6

Modalità di presentazione della domanda di candidatura

La domanda di candidatura, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato (Allegato A) e la seguente documentazione, dovranno essere sottoscritte a pena di esclusione sotto la propria responsabilità e consapevolezza delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

curriculum vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto, recante le clausole di autorizzazione al trattamento dei dati in esso contenuti;

relazione di accompagnamento al curriculum vitae dalla quale si evincano l'esperienza maturata presso Pubbliche Amministrazioni o aziende private, negli ambiti individuati dal D.M. 6 agosto 2020 (misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel riskmanagement) ed eventuali incarichi svolti presso OIV;

copia fotostatica di documento di identità in corso di validità;

dichiarazione sostitutiva di certificazione ed atto di notorietà, da rendersi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa ad assenza di situazioni di cui agli artt. 4 e 5.

La domanda di partecipazione, unitamente alla documentazione allegata, dovrà essere presentata entro il termine del 3 marzo 2021, e secondo le seguenti modalità:

mediante consegna a mano: presso l'Ufficio protocollo dell'Ente Parco, in Pescasseroli Viale Santa Lucia, (dal lunedì al giovedì dalle ore 8:30 alle ore 16:00, il venerdì dalle 8:30 alle 14:00); a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, intestata all'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, Viale Santa Lucia, 67032 Pescasseroli (AQ). In tal caso la data di spedizione è comprovata dal timbro e data dell'Ufficio Postale accettante. Saranno ritenute utilmente presentate le domande pervenute dopo il termine indicato purché spedite entro il termine di scadenza a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Si precisa che a tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante. invio telematico da indirizzo di posta elettronica certificata alla seguente posta elettronica certificata (PEC): info.parcoabruzzo@pec.it. Si precisa che il termine ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di esclusione dalla procedura, resta comunque fissato nelle ore 23.59 del giorno di scadenza.

L'Ente Parco declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, e per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

La domanda dovrà contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione e dovrà essere redatta, a pena di inammissibilità, sotto forma di dichiarazione sostitutiva e di certificazione dei requisiti richiesti per la nomina, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

Con la partecipazione al presente avviso è implicita, da parte degli aspiranti, l'accettazione, senza riserve, di tutte le precisazioni e prescrizioni del presente avviso.

Non saranno considerate valide le domande di partecipazione prive dei requisiti previsti dal presente avviso.

Articolo 7

Verifica dei requisiti e valutazione delle candidature. Nomina

Le domande dei candidati saranno esaminate dalla Commissione nominata con deliberazione del Presidente, per l'accertamento del possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso e la valutazione delle relative esperienze e conoscenze.

Al termine di tale accertamento, la Commissione sottopone al Presidente dell'Ente una rosa di candidati qualificati e idonei per la nomina.

Fermo restando il rispetto dei requisiti generali, di competenza, esperienza e integrità, previsti dall'articolo 2 del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020 per l'iscrizione al suindicato Elenco nazionale, ai fini della presente procedura potrà essere considerato, quale titolo preferenziale, la concreta esperienza professionale maturata dai candidati, con particolare attenzione alle esperienze acquisite presso pubbliche amministrazioni di dimensioni e complessità analoghe a quelle dell'Ente Parco.

Alla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature l'Ente Parco provvederà a richiedere al Dipartimento della Funzione pubblica, la visura dei partecipanti relativa all'effettiva iscrizione ed alla relativa anzianità oltre alla verifica della fascia professionale.

L'Ente Parco si riserva la possibilità di far sostenere ai candidati un colloquio conoscitivo. Non verrà stilata alcuna graduatoria di merito o per titoli, né vi sarà attribuzione di punteggi.

L'OIV è nominato con apposita deliberazione del Presidente dell'Ente Parco.

Articolo 8

Trattamento dei dati personali

Con riferimento al trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i soggetti partecipanti prestano il loro consenso al trattamento dei dati personali, che è finalizzato unicamente all'espletamento della procedura di selezione, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

Articolo 9

Comunicazioni e trasparenza

Il presente avviso ed eventuali successive comunicazioni saranno pubblicati sul Portale della performance del Dipartimento della funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e sul sito istituzionale dell'Ente Parco.

Le comunicazioni individuali saranno effettuate a mezzo posta elettronica e indirizzate ai contatti forniti nella domanda di candidatura di cui all'art. 6.

L'atto di nomina, il curriculum professionale e il compenso saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Amministrazione, ai sensi della normativa vigente.

Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, febbraio 2021

Scadenza 03/03/2021