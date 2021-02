Proclamati i vincitori della XIV edizione del Concorso “Fotografare il Parco”

Oltre 3.300 immagini hanno partecipato alla competizione nel 2020

(Pescasseroli, 24 Feb 21) Si è conclusa la quattordicesima edizione del concorso internazionale "Fotografare il Parco", organizzato dai Parchi Nazionali dello Stelvio, Gran Paradiso, d'Abruzzo, Lazio e Molise e de la Vanoise, con il patrocinio di Alparc, Federparchi e la partecipazione del media partner La Rivista della Natura.

Il presidente della giuria, Lello Piazza, ha dichiarato: "In Italia l'informazione si occupa poco della Natura. Ciò rende ancora più prezioso questo concorso, giunto alla XIV edizione, che rivela al grande pubblico le bellezze dei paesaggi, i comportamenti degli animali e gli abiti colorati del manto vegetale di tre Parchi Nazionali del nostro Paese: Abruzzo, Lazio e Molise, Gran Paradiso e Stelvio, con l'aggiunta preziosa del Parc national de la Vanoise, oltre confine".

Tra le oltre 3.300 immagini partecipanti, la scelta della giuria ha premiato alcuni scatti eccezionali al primo, secondo e terzo posto assoluto: la tenerezza di due giovani ermellini che giocano con un fiore (Valter Pallaoro), la Nouvelle vague della macrofotografia che trasforma una damigella in un'opera di astrattismo geometrico (Giuseppe Bonali) ed infine la totale wilderness del paesaggio nello scatto della Valle del Gallo nel Parco Nazionale dello Stelvio (Luca Ronchi). Tra le altre premiate segnaliamo l'incontro notturno tra una volpe ed un tasso, prima della categoria "Fauna selvatica del Parco", l'impossibile scatto della saturnia del pero – una farfalla notturna – prima nella categoria "Micromondo del Parco e dettagli naturali", e il raro incontro con una sassifraga al massimo della sua fioritura, terza nella categoria "Mondo vegetale del Parco".

Il valore del concorso e del suo rilievo internazionale sono stati sottolineati da Patrick Folliet, giurato del Parc national de la Vanoise.

"Le montagne – ha affermato – sono straordinarie per la loro bellezza e per l'unicità dei loro scenari. Sono grandi ecosistemi dove la natura e gli animali non conoscono confini o spartiacque. Tutti gli organismi alpini delle altissime quote sono accomunati dalle difficili condizioni di vita e dalla necessità di trovare soluzioni alle sfide che devono affrontare. Inoltre, i Parchi nazionali montani, su un versante o sull'altro delle Alpi come sull'Appennino, sono accomunati dall'impegno per la conservazione di tale bellezza e ricchezza, e dal compito di far conoscere al maggior numero di persone il valore di questo patrimonio. Per questo, pensiamo che un concorso fotografico sui Parchi Nazionali debba avere una veste "internazionale": è la conseguenza inevitabile della continuità ecologica e di bellezza, nonché della passione che hanno tutti coloro che lavorano nei Parchi per questo patrimonio ineguagliabile".

"Fotografare il Parco" ha confermato la crescita del livello qualitativo delle immagini in gara. Le capacità tecniche, compositive e narrative dei fotografi partecipanti crescono di anno in anno, associate alla profonda conoscenza dei soggetti fotografati.

Anche la provenienza dei partecipanti conferma l'affermazione del concorso nel panorama delle competizioni fotografiche. Tra i premiati vi sono autori che spaziano da un capo all'altro d'Italia ed oltralpe: da Bolzano a Messina alla Francia.

Ecco qui l'elenco completo delle fotografie vincitrici:

Vincitrici assolute

1a Giocando si cresce di Valter Pallaoro

2a Damigella di Giuseppe Bonali

3a Valle del Gallo, Parco Nazionale dello Stelvio di Luca Ronchi

Categoria A – Paesaggi del Parco

Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise: Lights and clouds, Lago Vivo di Marco Antonini

Parco Nazionale Gran Paradiso: Luce dirompente, Bois de Clin di Daniele Passoni

Parco Nazionale dello Stelvio: La finestra, Ghiacciaio dei Forni di Chiara Marveggio

Parc national de la Vanoise: Potamogeton , Lac Perrin Supérieur di Valter Joannas

Categoria B – Fauna selvatica del Parco

1a Fighter di Lorenzo Shoubridge

2a Colazione in primavera di Gianluca Damiani

3a Gli occhi della natura di Fabio Massimo Turri

Categoria C – Micromondo del Parco e dettagli naturali

1a Night fligter di Lorenzo Shoubridge

2a Il genio scaltro della bellezza di Massimo Arcaro

3a Il direttore d'orchestra di Simone Giachello

Categoria D – Mondo vegetale del Parco

1a White umbrella di Marco Antonini

2a Dente di cane di Matteo Riccardo Di Nicola

3a Saxifraga florulenta Moretti di Vittorio Ricci

Premio Speciale

Another world, Colle del Nivolet , Parco Nazionale Gran Paradiso di Fabrizio Micalizzi

Segnalazioni

Sporofiti di Giuseppe Bonali

Iced moon, Valsavarenche, Parco Nazionale Gran Paradiso di Fabrizio Gottardi

Il dono di plastica di Roberto Melotti

Intrappolati di Giuseppe Bonali

Isola del Forcellone, Monte La Meta, Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise

di Daniele De Rubeis

Le fotografie vincitrici e segnalate si possono vedere sul sito www.fotografareilparco.it.

Nelle prossime settimane verranno stabilite, anche in funzione dell'evoluzione dell'emergenza sanitaria, le modalità e la sede della premiazione, prevista entro l'estate.

Bormio, Pescasseroli, Torino, Chambéry, 23 febbraio 2021