Riapertura dei Centri Visite del Parco

Sabato 22 Maggio 2021 i Centri Visita del Parco riaprono al pubblico dopo la lunga pausa legata all'emergenza sanitaria Covid-19.

In vista della giornata europea dei Parchi, siamo lieti di accogliere i visitatori che amano il nostro Parco nel rispetto delle misure di sicurezza per godersi la visita in serenità.

Centro Natura - Pescasseroli

Aperto tutti i giorni con orario continuato: 10.00 - 17.30

A causa delle restrizioni imposte per contenere il contagio da COVID 19, è preferibile prenotare la visita per i gruppi superiori a 15 persone

Per info: centronatura.pescasseroli@parcoabruzzo.it - Tel 0863-9113221

Centro Lupo - Civitella Alfedena

Aperto tutti i giorni 10.00/13.30 - 15.00/18.30

A causa delle restrizioni imposte per contenere il contagio da COVID 19, è preferibile prenotare la visita, inviando un messaggio di posta elettronica o telefonando direttamente alla sede del Museo: lupo.civitella@parcoabruzzo.it - Tel. 0864-890141

Centro "Fauna Appenninica" collezione Oscar Caporaso - Castel San Vincenzo

Aperto tutti i giorni 10.00/13.00 - 15.00/18.00

*** Chiuso il martedì ***

Info:

Comune di Castel San Vincenzo: Tel. 0865/951131

Vi aspettiamo!