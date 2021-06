๐—”๐—ฉ๐—ฉ๐—œ๐—ฆ๐—ข ๐—ฃ๐—จ๐—•๐—•๐—Ÿ๐—œ๐—–๐—ข

Bando di selezione per il conferimento di due borse di studio in ambito socio-economico

(Pescasseroli, 17 Giu 21) Il Parco è alla ricerca due giovani ricercatrici/ricercatori under 35 per lo svolgimento di attività di ricerca in ambito socio-economico!

In un contesto naturalistico, demografico e socio-economico come quello del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, le attività di conservazione presentano sempre dirette e forti implicazioni anche sul piano sociale, economico e culturale.

La presenza di attività antropiche e insediamenti umani, così ravvicinati a complessi ecosistemi ricchi di biodiversità, implica, per un'area protetta come la nostra, che opera in simili luoghi, il dover progettare e implementare politiche di governance anche sulla base di conoscenze scientifiche di tipo umanistico e socio-economico, oltre che su quelle di tipo scientifico-naturalistico.

Tale visione rispecchia pienamente l'approccio olistico e interdisciplinare alle scienze della sostenibilità, un approccio che può e deve contribuire nel fornire solido supporto scientifico nel progettare e implementare la gestione di aree protette come il Parco, contribuendo al tempo stesso a stimolare lo sviluppo sostenibile delle comunità locali.

Questo bando per l'assegnazione di 2 borse di ricerca riflette la piena volontà del Parco di integrare e contaminare le proprie conoscenze e competenze scientifico-naturalistiche con conoscenze di natura sociale, economica e umanistica, reputate ad oggi essenziali per una buona conservazione della natura.

Per partecipare al bando è necessario:

essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno dei paesi appartenenti all'Unione Europea; essere sia possesso di un diploma di laurea magistrale o equipollente, in una delle classi di laurea elencate all'articolo 4 del bando; Non avere un'età superiore ad anni 35 anni alla data di scadenza del bando; non aver riportato condanne penali passate in giudicato né avere procedimenti penali pendenti che impediscono ai sensi delle vigenti disposizioni di legge la costituzione di un rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione.

Sarà possibile inoltrare la domanda di partecipazione al bando fino al 05 luglio 2021.

Scadenza 05/07/2021