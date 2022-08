(Pescasseroli, 11 Ago 22) PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE TEMPORANEA, PER UN PERIODO DI 90 (NOVANTA) GIORNI, DI N. 12 (DODICI) UNITÀ DI PERSONALE STRAORDINARIO, DA DESTINARE AL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DEL PARCO.

APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE.