La premiazione dei mieli vincitori vi aspetta sabato prossimo ad Ortona dei Marsi!

(Pescasseroli, 23 Nov 22) Sabato 26 novembre alle ore 10:00, presso la Sala Consigliare di Ortona dei Marsi (AQ), si svolgerà il convegno-premiazione del concorso Mielinfesta. Giunto alla 9° edizione, Mielinfesta è il concorso organizzato dai Parchi d'Appenino per la selezione dei migliori mieli prodotti all'interno delle aree protette.

Il concorso, a cui aderiscono il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, il Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga, il Parco Nazionale della Maiella, il Parco Regionale Sirente Velino, il Parco Nazionale dei Monti Sibillini, il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e il Parco Nazionale dell'Appenino Tosco Emiliano, è rivolto agli apicoltori che raccolgono il miele prodotto da arnie posizionate, anche temporaneamente, all'interno di uno dei Comuni delle aree protette partecipanti, nel corso dell'ultima annata apistica: il 2021 per i mieli di produzione autunno-invernale, il 2022 per gli altri.

"Mielinfesta diventa, anno dopo anno, una realtà sempre più importante - ha dichiarato il Presidente del Parco Giovanni Cannata - una splendida iniziativa che testimonia la grande capacità e volontà dei Parchi dell'Appennino di essere sistema. Nel suo intento di valorizzare le tipologie di miele particolari, di incentivare le tecniche di buona pratica apistica e di promuovere il consumo dei mieli di qualità diventa un ottimo palcoscenico dove esporre quanto di buono fatto dalle aree protette nella promozione e valorizzazione delle produzioni artigianali e sostenibili all'interno dei Parchi"

Un'occasione preziosa per ricordare e ricordarci, ancora una volta, quanto sia determinante il ruolo svolto dalle api e dagli altri insetti impollinatori nel mantenere la ricchezza vegetale naturale presente all'interno delle aree protette.

Finalmente, dopo 2 anni di interruzione a causa della pandemia da covid-19, siamo davvero felici di poter tornare ad ospitare in presenza questo importante momento della manifestazione, dove verranno premiati, categoria per categoria, i migliori mieli prodotti nel corso dell'ultima annata apistica.

Il programma della giornata prevede, oltre alla premiazione, anche un interessante convegno sugli impollinatori selvatici e sulle produzioni apistiche di qualità dell'Appennino, in cui esperti ricercatori racconteranno gli avanzamenti e le nuove scoperte del progetto di sistema finanziato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per il monitoraggio degli impollinatori selvatici in tutto l'Appennino parlandoci quindi delle api selvatiche presenti in Appennino.

Alle ore 10:30 ospiteremo il Dott. Antonio Felicioli e la Dott.ssa Francesca Coppola, del Centro AVANZI dell'Università di Pisa, che ci parleranno delle "api dei Parchi dell'Appennino e la loro dieta". Interverrà in seguito il Dott. Marino Quaranta, del CREA-A Bologna, su "Le aree protette, baluardo per le specie impollinatrici: api selvatiche dei Parchi dell'Italia Centrale". Alle ore 12:00 poi, chiude gli interventi tecnici la Dott.ssa Cecilia Costa, del CREA-A Bologna, con "L'apicoltura nei Parchi dell'Appennino: risultati di un'indagine sulle caratteristiche di api e apicoltori". Infine, in chiusura di giornata, la premiazione dei vincitori, categoria per categoria, dell'edizione 2022 di Mielinfesta!

Per ulteriori informazioni sulla giornata e sull'iniziativa Mielinfesta contattare: Servizio Promozione e Comunicazione del Parco – tel. 0863/9113203

Vi aspettiamo!