I colloqui di selezione si terranno il giorno 29 e 30 marzo 2023 presso il Centro Natura di Pescasseroli!

(Pescasseroli, 13 Mar 23)

Pubblicato il calendario dei colloqui per il bando di Servizio Civile Universale!

I candidati svolgeranno i colloqui in presenza nell'orario e nella sede indicati nel calendario, quest'ultimo è specifico per progetti e sedi di attuazione, pertanto i candidati sono tenuti a controllare la domanda di partecipazione per verificare il codice sede di attuazione del progetto da loro scelto.

Vi ricordiamo che "la pubblicazione del calendario ha valore di notifica della convocazione a tutti gli effetti di legge e il candidato che, pur avendo inoltrato la domanda, non si presenti al colloquio nei giorni stabiliti, senza giustificato motivo, sarà da considerarsi escluso dalla selezione per non aver completato la relativa procedura" (articolo 6 - procedure selettive - Bando per la selezione di 71.550 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia e all'estero).

Si ricorda che in sede di colloquio ogni candidato dovrà avere con sé un documento di riconoscimento, inoltre, i candidati per i posti riservati ai giovani con minori opportunità (GMO) dovranno presentare idonea certificazione come specificato nella scheda progetto (certificazione ISEE per i progetti che prevedono posti riservati ai giovani con difficoltà economiche).

Laddove il candidato per i posti riservati GMO non provveda alla necessaria produzione documentale in sede di colloquio, dovrà aver cura di presentare la documentazione stessa entro le ore 14:00 del 7 aprile 2023. In caso di inutile decorso dei suddetti termini, l'ente selettore – CSV Abruzzo ETS – inserisce il candidato, secondo il punteggio allo stesso attribuito e a parità di condizioni con gli altri aspiranti volontari, nell'ambito dei posti ordinari.

Di seguito i Link:

Calendario delle selezioni

Schede progetti del CSV Abruzzo

Scadenza 30/03/2023