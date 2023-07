(Pescasseroli, 24 Lug 23) Da sabato 29 luglio a domenica 10 settembre 2023 entra in vigore la regolamentazione del flusso turistico sui sentieri I1, F1, L1 per la tutela del camoscio appenninico

La Val di Rose, il Monte Amaro e il Monte Meta sono cattedrali di biodiversità da visitare in punta di piedi, con quello stesso rispetto che si porta dinnanzi ad opere d'arte e monumenti del passato.

Questi tre luoghi iconici del Parco sono habitat del camoscio appenninico, specie endemica simbolo del Parco, che riesce a prosperare in questi ecosistemi ricchi, complessi ma al tempo stesso fragili. Ecosistemi che rischiano di essere degradati, se non compromessi, dal carico derivante dalla grande affluenza turistica tipica dei periodi di alta stagione.

Per questo da più di trent'anni il Parco in questo periodo dell'anno introduce un "numero chiuso controllato" per gestire il flusso di presenze sui sentieri più famosi e frequentati del Parco: un giusto compromesso tra esigenze di conservazione ed esigenze di fruizione.

La regolamentazione riguarda solamente 3 dei 153 sentieri ufficiali del Parco:

il sentiero l1 che da Civitella Alfedena sale al Rifugio di Forca Resuni (Val di Rose),

che da Civitella Alfedena sale al Rifugio di Forca Resuni (Val di Rose), il sentiero F1 che da Val Fondillo sale in cima al Monte Amaro;

che da Val Fondillo sale in cima al Monte Amaro; il sentiero L1 che dal Pianoro Campitelli sale in cima al Monte Meta.

L'accesso a questi sentieri, a partire dal 29 luglio, sarà consentito esclusivamente prenotando un'escursione guidata con una delle guide qualificate incaricate dal Parco per l'espletamento di tale servizio. Le guide sapranno accompagnarvi in totale sicurezza, svelandovi i segreti e le storie della Natura del Parco. Le escursioni sono a pagamento.

Di seguito le informazioni utili alle prenotazioni!

Per il sentiero F1, che porta a Monte Amaro di Opi:

Gaia900 S.r.l. by Four Seasons Natura e Cultura. Località Val Fondillo, Opi

+39 334 7004554 | valfondillo.opi@fsnc.it

Per il sentiero I1, che per la Val di Rose porta a Forca Resuni:

Marco Buonocore +39 333 5867105 | mbuono22@gmail.com

CENTRO NATURA - Pescasseroli +39 0863 9113221

CENTRO VISITE DEL LUPO - Civitella Alfedena +39 0864 890141

Per il sentiero L1, che porta a Monte Meta: