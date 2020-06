La valle di Terraegna e le foreste patrimonio UNESCO

Escursione con pranzo al rifugio Terraegna

Giovedì 2 Luglio 2020 dalle 09:00 alle 16:00

Una piacevole escursione ci condurrà su una terrazza panoramica da cui è possibile osservare le principali vette dell'Appennino centrale e di ammirare i piccoli nuclei di foresta vetusta del Parco. La discesa verso il Rifugio di Terraegna ci offre una pausa rilassante e la possibilità di pranzare a ridosso delle grandi praterie utilizzate da cavalli semi-selvatici, cervi, volpi e lupi.

All'interno del territorio del Parco sono stati trovati piccoli nuclei di foresta dove i faggi raggiungono o superano i 500 anni di età. Questi alberi, nati prima della fine del Medioevo e dell'arrivo sul Continente Americano da parte di Cristoforo Colombo, sono risultati essere, non solo i faggi più vecchi d'Europa, ma anche le caducifoglie più longeve dell'intero Emisfero settentrionale! Durante questa suggestiva escursione avremo modo di conoscere alcuni aspetti di questo ecosistema così complesso.

Sentieri Z1-A1-W3

☎ 339.8395335

✎ info@wildlifeadventures.it

☞ https://www.wildlifeadventures.it/tour/valle-terraegna-e-foreste-patrimonio-unesco/

SCHEDA TECNICA



Difficoltà (E) Escursionisti esperti L'escursione non presenta difficoltà tecniche, si svolge su sentieri di montagna e mulattiere con salite e discese di media pendenza.



Dislivello 400 m in salita e discesa al giorno



Lunghezza 12 km circa a/r al giorno





QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 35,00 per persona



Cosa è incluso

Pranzo in rifugio

Guida e organizzazione con Accompagnatore di Media Montagna iscritto al Collegio Guide Alpine Abruzzo e Educatore Ambientale accreditato presso il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise



Cosa è escluso

Trasporti e trasferimenti

Extra e spese personali



ITINERARIO

Appuntamento a Pescasseroli alle ore 9 presso la nostra sede di Largo Molinari. Incontro con la guida e breve spostamento in auto verso il versante nord del Parco. Una ripida salita dalla Valle dell'Atessa ci permetterà di raggiungere il maestosi pianori di Macchia di Rose e di Terraegna. Qui avremo modo di ammirare splendidi alberi secolari e di ridiscendere nell'accogliente Rifugio di Terraegna per il pranzo. Dopo aver preso un buon caffè ci inoltreremo nel Vallone Filarello che con la sua atmosfera selvaggia per poter raggiungere nuovamente le auto.



COSA PORTARE

Le escursioni prevedono una buona attività fisica è quindi consigliabile vestirsi a strati per avere la possibilità di potersi alleggerire durante la giornata. E' necessario avere una giacca impermeabile, pantaloni lunghi e scarponcini da trekking, meglio se impermeabili. Occhiali da sole, guanti e berretto di lana, indumenti caldi e antivento, una t-shirt di ricambio. Spray repellente per gli insetti e creme solari soltanto se inodori.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

E' necessario prenotare almeno entro il giorno precedente la data dell'attività. Puoi prenotare direttamente online o contattare i nostri uffici per ulteriori informazioni. I posti sono limitati a 10 partecipanti.



Wildlife Adventures

Largo Molinari, 8

67032 Pescasseroli – Italy

☎ (+39) 0863.1856566

☎ (+39) 339.8395335

✎ info@wildlifeadventures.it

☞ www.wildlifeadventures.it

Seguici anche su Instagram @wildlifeadventures e Facebook Wildlife Adventures

Pescasseroli 67032 Italy Luogo: Wildlife Adventures

Comuni: Bisegna (AQ), Pescasseroli (AQ), Scanno (AQ)

Provincia: L'Aquila Regione: Abruzzo

Organizzatore: Wildlife Adventures

Info Email: info@wildlifeadventures.it Info Line: 3398395335 L'AquilaWildlife Adventures

Altre info su:Tag: escursioni